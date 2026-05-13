CYNHN、東京・代々木公園野外ステージでフリーライブにて新曲「春を攫った」初披露。Zepp DiverCityワンマン公演のサプライズ発表も
CYNHNが、本日開催した東京・代々木公園野外ステージでのフリーライブにて、今後の展開を発表した。
開放感あふれる野外ステージで行われた本公演には多くの観客が集まり、新曲「春を攫った」を初披露した。本楽曲は、6月3日に配信リリースされることがアナウンスされた。
さらに、11月16日には東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて単独ライブを開催することも発表した。本公演は、グループにとって最大規模のワンマンライブとなる。
◾️「春を攫った」
2026年6月3日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://cynhn.lnk.to/Haru-Wo-Saratta_paps
◾️ライブ情報
＜CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-＞
2026年6月29日（月）東京・恵比寿LIQUIDROOM
開場/開演 18:00/19:00
＜ワンマンライブ＞
2026年11月16日（月）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
関連リンク
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