レブロンだけじゃない…2026年夏のFA市場で注目すべき有力選手たち

◆■来シーズンのロスター構築へ

NBAは、いよいよプレーオフの佳境へと突入した。しかし、それは同時にすでに多くのチームがシーズンを終え、来シーズンに向けて英気を養いながら、次の作戦を練り始めていることを意味する。

その作戦の根幹をなすのが、ロスター構築である。5月11日（現地時間10日）には、今年のドラフトの指名順を決めるロッタリーが開催。『ESPN』のブライアン・ウィンドホースト記者は、某球団幹部の「今年の1位指名権は1億ドル（約157億6900万円）相当だ」というコメントを伝えたが、その1位指名権はワシントン・ウィザーズの手に渡った。

ドラフトと同様に、チームづくりに欠かせないのが、フリーエージェント（FA）になる選手たちとの交渉だ。通常のトレード以上に自由な交渉が可能となるこれらの選手たちは、チームの主力を維持しながら、サラリーキャップとの相談で戦力を補強する上で欠かせない。

以下では、今夏にFAになる注目選手たちをリストアップ。残されたシーズンの激闘を楽しむ傍らで、リストを眺めながら来シーズンの空想を膨らませてみてはいかがだろうか。

◆■八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）

［写真］＝Getty Images

契約状況：制限なしFA現年俸：1700万ドル（約26億8000万円）

日本のNBAファンにとって、今夏の市場では八村の動向が最も気掛かりであることは言うまでもない。八村は今シーズンをもって、レイカーズとの契約を満了。ステータスも制限なしとなっており、自由にチームを選べる立場にある。オクラホマシティ・サンダーに敗戦後の会見で、同選手はレイカーズへの忠誠を改めて強調。だが、交渉については「全てエージェントに任せてある」とし、未来には含みを持たせた。

選手としての真価は、プレーオフで証明済み。NBAのプレーオフ史上最高のアウトサイド確率を誇り、今シーズンは58本中33本を成功させ、3ポイントの確率は56.9パーセントという異次元な精度だった。

八村の希望は、“適正なサラリー”でレイカーズと再契約することだろう。だが、レイカーズは主力の大部分がシーズン終了後にFAとなり、その中にはレブロン・ジェームズやオースティン・リーブスも含まれ、フロントはルカ・ドンチッチの横に誰を並べるかの決断を迫られている。もし、レイカーズから過小評価されるようなことがあれば、八村は新天地でのプレーを選択するかもしれない。

◆■オースティン・リーブス（ロサンゼルス・レイカーズ）

［写真］＝Getty Images

契約状況：プレーヤーオプション現年俸：1350万ドル（約21億2900万円）

リーブスは実質、今夏のFA市場における最大級のスター候補だ。来シーズン設定されている1490万ドル（約23億5000万円）のプレーヤーオプションは、市場価値と大きな乖離があり、選手側がオプションを行使する可能性は低い。

『The Athletic』は、リーブスがオプションを破棄してFAになれば、最大4000万ドル（約63億1000万円）を要求できる可能性があるとしている。リーグ関係者たちの見立てでは、最終的にレイカーズと妥当な金額で契約で合意すると見られているが、他のチームから高額オファーが舞い込めば、同選手がロサンゼルスを去る可能性もある。

リーブスのプレースタイルと年齢は、ライバル球団にとっても魅力的。何よりも、キャリアの全盛期にある選手の中で、リーブスほどの活躍を披露している選手が市場にいないことから、引き抜きがあっても不思議ではない。

◆■ジェイレン・デューレン（デトロイト・ピストンズ）

［写真］＝Getty Images

契約状況：制限付きFA現年俸：480万ドル（約7億5700万円）

ルーキー契約下にあったピストンズのビッグマンは、今夏に待望の契約更新を控えている。デューレンは初年度から着実に成長を遂げ、今レギュラーシーズンは19.5得点、10.5リバウンドの平均ダブルダブルを達成。コートの両サイドで存在感を発揮し、イースタン・カンファレンスを首位で終えたチームにおいて、ケイド・カニングハムに次ぐ2番手となった。

地元紙『Detroit Free Press』によると、ピストンズは今夏、デューレンに最大5年約2億3900万ドル（約376億9000万円）の契約を提示できる。開始年俸となる約4140万ドル（約65億2900万円）は、サラリーキャップの25パーセント相当で、これには年8パーセントの昇給を含む。なお、他球団との契約となれば、オファーは最大4年、年5パーセントの昇給に制限される。

大方の予想は、ピストンズがデューレンに大型契約を提示し、チームの未来を託すつもりだ。唯一の懸念点は、プレーオフでの成績が低調であること。もし、フロントがこの点にネガティブな感想を抱けば、オファーは縮小され、サラリーキャップに余裕のある球団も候補に挙がってくる。

◆■ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）

［写真］＝Getty Images

契約状況：制限なしFA現年俸：1800万ドル（約28億3900万円）

キャリア11年目のベテランは、今が最も脂が乗っている。今シーズン、ヒートに活躍の場を移したパウエルは、平均21.7得点を記録してチーム得点王となり、初のオールスターに選出された。

そのパウエルはこの夏、次の行き先を自由に選べる身となる。アウトサイド成功率もキャリア平均4割と魅力的で、トロント・ラプターズでは優勝を経験。即戦力となるスコアラーを求める上位チームにとっては、非常にわかりやすい補強候補であり、『Bleacher Report』もFA戦線の注目度ランキングで8位にパウエルの名前を挙げている。

ヒートは、パウエルとの再契約に関心を抱いている。だが、ジェイク・フィッシャー記者によれば、球団の最優先事項はヤニス・アデトクンボの獲得競争に参戦することであり、パウエルとの交渉はその後になる見込みだという。

◆■アヨ・ドスンム（ミネソタ・ティンバーウルブス）

［写真］＝Getty Images

契約状況：制限なしFA現年俸：700万ドル（約11億400万円）

河村勇輝の元チームメートは、FA市場に登場する選手において、最も過小評価されている選手の1人だろう。シーズン前半戦を過ごしたブルズでは、キャリアハイの15.0得点、フィールドゴール成功率51.4パーセント、3ポイント成功率45.1パーセントを記録。また、移籍先でのミネソタでもすぐさまフィットし、デンバー・ナゲッツと対戦したプレーオフの第4戦では43得点の大仕事をやってのけた。

機動力が高く、縦への突破力があり、トランジションで能力を発揮するドスンムは、セカンドハンドラーとして機能。また、フィジカルなディフェンスを得意とし、腰を低く落として、泥臭く守るエナジーも持ち合わせている。

なお、ドスンムのキャップホールドは約1430万ドル（約22億5500万円）に設定されている。ウルブスと再契約か、新天地か。ガードの補強を望む球団は、目を光らせているだろう。

文＝Meiji





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