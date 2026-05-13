本格的な登山シーズンを迎えるのを前に、県警察本部は山岳遭難を想定した救助訓練を行いました。



県内ではことし、すでに山菜採りなどで山に入って遭難する人が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。



訓練は仙北市のたざわ湖スキー場で行われました。



参加したのは、県内5つの警察署と機動隊に所属する「山岳遭難救助隊」の隊員、約40人です。



遭難した人が山の斜面で倒れている想定で、救助の手順などを確認しました。





訓練には県警航空隊のヘリコプター「やまどり」も参加しました。県警察本部によりますと、去年、県内の山で遭難した人は27人で、5人が死亡しました。ことしは、きのう12日までに9人が遭難していて、このうち2人が遺体で見つかっています。遭難者は山菜採りのために山に入った人が多く、これからの時季は注意が必要です。県警察本部生活安全部 地域課高橋利光さん「（山に入るときは）携帯電話を持ってもらって万が一迷ったときは110番通報していただくと、携帯電話のGPSの位置を確認することができるので」山岳遭難救助隊では山に入る際、携帯電話を持って行くことや、登山届けを出すこと、事前に気象情報を確認することなど、十分な安全対策をとるよう呼びかけています。※5月13日午後6時15分のABS news every.でお伝えします