「ひどすぎる」「目を疑った」茫然のロナウドはベンチで動けず…優勝決定まであと数十秒で起きた“信じられない悲劇”に世界騒然！「見ているだけで辛い」
優勝まであと数十秒というところで、信じられない悲劇が起きた。
現地５月12日に開催されたサウジアラビアリーグの第32節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルが、５ポイント差で２位のアル・ヒラルとホームで対戦した。
勝てばタイトル獲得という状況で、１−０とリードして終盤を迎える。後半アディショナルタイム８分、相手のロングスローに対し、敵の選手がまったく競り合っていないにもかかわらず、GKのベントが対応を誤り、弾き出そうとしたボールがなんとゴールイン。この痛恨の失点でドローに終わり、優勝決定は持ち越しとなった。
このまさかのミスに、ベンチに下がっていたC・ロナウドは茫然。座り込んだまま、しばらく動けなかった。
この失点シーンは世界中で拡散され、次のような声が上がった。
「目を疑った」
「すべてを台無しにした」
「なんてミスだよ」
「あと数秒だったのに」
「何が起こったんだ」
「カリウスより劣っていると言っても間違いない」
「あまりにもひどい」
「何もしなければ、失点しなかったのに」
また、失意のポルトガル代表FWには「キレてるな」「気の毒すぎる」「完全に傷心している」「なぜいつもこうなる」「見ているだけで辛い」といったコメントが寄せられた。
残り１試合（アル・ヒラルは２試合）で、アル・ナスルとC・ロナウドは悲願のリーグ制覇を成し遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ロングスローから…優勝目前でGKがまさかのミス
現地５月12日に開催されたサウジアラビアリーグの第32節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルが、５ポイント差で２位のアル・ヒラルとホームで対戦した。
勝てばタイトル獲得という状況で、１−０とリードして終盤を迎える。後半アディショナルタイム８分、相手のロングスローに対し、敵の選手がまったく競り合っていないにもかかわらず、GKのベントが対応を誤り、弾き出そうとしたボールがなんとゴールイン。この痛恨の失点でドローに終わり、優勝決定は持ち越しとなった。
この失点シーンは世界中で拡散され、次のような声が上がった。
「目を疑った」
「すべてを台無しにした」
「なんてミスだよ」
「あと数秒だったのに」
「何が起こったんだ」
「カリウスより劣っていると言っても間違いない」
「あまりにもひどい」
「何もしなければ、失点しなかったのに」
また、失意のポルトガル代表FWには「キレてるな」「気の毒すぎる」「完全に傷心している」「なぜいつもこうなる」「見ているだけで辛い」といったコメントが寄せられた。
残り１試合（アル・ヒラルは２試合）で、アル・ナスルとC・ロナウドは悲願のリーグ制覇を成し遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ロングスローから…優勝目前でGKがまさかのミス