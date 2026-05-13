月謝はトータルいくらかかる？「子どもの習い事」いつから始める？いくつやってる？

そろそろうちの子にも、習い事をさせてみようかな？

そんなときに気になるのが、みんなの家庭の習い事事情。



初めての習い事は何歳から始めたの？ いくつの習い事にかよってる？ 週に何時間くらい費やしていて、お月謝はトータルでいくらかかってる？



聞きたくてもなかなか人には聞きづらい、みんなの習い事事情をこどもオレペサポーターズに調査しました。

早い？ 遅い？ 子どもが初めての習い事にかよい始めた年齢は？

まず気になるのが習い事を始めた年齢ですよね。

子どもに習い事ごとをさせたことがあると答えたこどもオレペサポーターズ236人に聞いたところ……、

※未就学児・小学生それぞれに聞いた「習い事を始めた年齢」をまとめて集計

初めて習い事をした年齢でいちばん番多かったのは3〜5歳の62.7％。次いで6〜7歳の17.8％、0〜2歳の14.0％という結果に。



回答者の3/4以上が就学前に子どもに何かしらの習い事をさせたことがある、ということがわかりました。

子どもの習い事、何種類やってる？

習い事を複数掛け持ちしている子も多い……なんて話も聞きますが、実際のところいくつぐらいかよっているものなのでしょうか？

未就学児と小学生にわけてきいてみました。

未就学児の習い事は、1つが60.9％と半数以上。次いで2つが21.9％、3つが12.5、4つが4.7％と、掛け持ちしているお子さんは少なくはないものの、少数派であることが判明。平均は約1.6という結果になりました。

小学生になると、1つが36.6％とボリュームゾーンではあるものの、2つが26.7%、3つが24.4％と、4つが5.2％と、全体でみると複数かよっている方が多数派に。

また、未就学児には見られなかった、5つ（4.1%）、6つ以上（0.6%）と、多数の習い事にかよっているという回答も。平均は約2.1という結果になりました。

ハードorゆったり？ 子どもが習い事に費やす時間は、週に何時間？

さらには、1週間のうち習い事に費やしている時間を調査。

行きかえりの時間や個人練習をのぞいた時間を未就学児と小学生にわけて調査しました。

未就学児のボリュームゾーンは1時間未満で42.2％と半数近い数字に、次いで1〜2時間未満が31.3%、2〜3時間が14.1％、平均は1.4時間という結果になりました。

小学生のボリュームゾーンは1〜2時間未満で38.4％、次いで1時間未満が14.5％、3〜4時間未満と5時間以上が同率で12.8％となりました。平均は2.7時間で、未就学児のほぼ倍の時間を費やしているということがわかりました。

未就学児で平均9,800円⁉ 子どもの習い事の月謝、トータルいくらかかってる？

そしてやっぱり気になるのが、習い事にかかるお月謝事情。

こちらも未就学児と小学生にわけて、月にトータルいくらかかっているのかを調べたところ……、

未就学児のボリュームゾーンは〜5000円未満の40.6%、次いで5000〜10000円が28.1%、10000〜30000円が21.9％、平均は9800円でした。



対して小学生のボリュームゾーンは10000〜30000円で44.8%と半数近く、次いで5000〜10000円が26.2%、〜5000円未満と30000以上が同率で14.0%,、平均は17600円でした。



やはり、小学生は習い事の数や所用時間に比例して、月謝も増えるということがわかりました。





子どもが園や学校生活にも慣れてきて、そろそろ習い事も考えようかなという今日このごろ。

ぜひぜひ、この記事も参考にしてみてくださいね。

こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2歳〜小学生の子どもがいる人）247人※本記事では、このうち「子どもに習い事をさせたことがある」と回答した236人のデータを集計●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年4月

※記事内のグラフは端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。