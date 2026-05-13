PUFFYが、 30周年記念アナログ盤『30th Anniversary』を本日リリースした。

1996年5月13日、奥田民生プロデュースのもとシングル「アジアの純真」でデビューを果たしたPUFFY。「アジアの純真」はミリオンヒットを記録し、その後も「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」「愛のしるし」など数々のヒット曲を連発、日本のポップミュージックシーンにその存在感を刻み続けてきた。

デビューから30周年という節目を迎える本日、PUFFYメンバー2人が選曲した最新アルバム『30th Anniversary』がアナログ盤とダウンロード＆ストリーミングでリリースされた。収録曲には、奥田民生はもちろん、井上陽水、草野正宗、志村正彦、チバユウスケ、吉井和哉など、錚々たるアーティスト陣からの提供楽曲がラインナップ。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️PUFFY コメント

飾ってよし 聴いてなおよし、

中身をみたら更に贅沢極まりない30周年感

これこそまさに一家に一枚・・・いや数枚、なにとぞ

◆ ◆ ◆

さらに、30周年当日となる本日には、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて＜One Night “Birthday” Carnival＞を開催。本公演はすでにソールドアウトとなっている。なお7月には、PUFFY初となる＜❝P❞FES＞の開催も決定しているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

◾️『30th Anniversary』（アナログ盤）

発売日：2026年5月13日（水）

配信：https://LGP.lnk.to/PUFFY_30thAnniversary

アナログ盤：https://lgp.lnk.to/PUFFY_30th_Vinyl 価格：5,000円（税込）

品番：MHJL-479

仕様：完全生産限定盤 33 1/3RPM. カラーヴァイナル（パステルブルー）

ブックレットには、デビュー前のPUFFYが担当していたレギュラーラジオ番組、FMヨコハマ「無理・問題NIGHT」のリスナー向けに作られた『PUFFY新聞』が、メンバー手書きによる新規描き下ろしで復活封入！

発売元：Sony Music Labels Inc. ▼収録内容 ※全12曲収録

＜Side A＞

1.アジアの純真｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

2.これが私の生きる道｜作詞・作曲 奥田民生

3.渚にまつわるエトセトラ｜作詞 井上陽水 / 作曲・編曲 奥田民生

4.MOTHER｜作詞・作曲 奥田民生

5.愛のしるし｜作詞・作曲 草野マサムネ

6.ブギウギ No.5｜作詞・作曲 奥田民生

＜Side B＞

1.Hi Hi｜作詞・作曲 Andy Sturmer

2.くちびるモーション｜作詞・作曲 吉井和哉

3.誰かが｜作詞・作曲 チバユウスケ

4.All Because Of You｜作詞・作曲 Butch Walker / Avril Lavigne

5.Bye Bye｜作詞・作曲 志村正彦

6.Go Baby Power Now｜作詞・作曲 John Spencer

◾️＜PUFFY の❝P❞FES＞

詳細：https://www.puffy.jp/30th-pfes/ 日時：2026年7月19日（日）〜20日（月・祝）開場 11:30 / 開演 13:00

会場：東急ドレッセ とどろきアリーナ

チケット料金：1日券￥13,000（税込）/ 2日間通し券￥25,000（税込） ▼出演者（五十音順、敬称略）

〈19日出演〉ウルフルズ / PUFFY / PUFFY FRIENDS / UNICORN ・・・and more

・PUFFY FRIENDS 出演者

☆バンド：Gt.オカモトコウキ（OKAMOTO’S） / Ba.関根史織（Base Ball Bear）/ Dr.堀之内大介（Base Ball Bear）/ Key.渡辺シュンスケ

☆ゲストボーカル：オカモトショウ（OKAMOTO’S） / CHEMISTRY / 堂島孝平 / 土岐麻子 / 真心ブラザーズ / 幹葉（スピラ・スピカ）/ 山内総一郎

〈20日出演〉[Alexandros] / きゃりーぱみゅぱみゅ / スチャダラパー / PUFFY ・・・and more お問い合わせ：DISK GARAGE（https://diskgarage.com/ticket/detail/101542）