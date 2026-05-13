のん、満開のバラに囲まれた近影ショットでファン魅了
俳優・アーティストののんが12日までにオフィシャルブログを更新。満開のバラに囲まれた春らしい写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
10日、「見頃」と題してブログを更新。のんは「満開のバラ！」とシンプルなコメントとともに見頃を迎えたバラの花々とともに撮影した複数の写真を披露。
淡いベージュのトップスに同系色のジャケットとパンツを合わせたナチュラルなワントーンコーデに、肩に掛けたシルバー系のバッグのアクセント。落ち着いた雰囲気のスタイリングが印象的で、ピンクやオレンジの色とりどりのバラが咲き誇る中、カメラを見つめてクールな表情を見せるカットや柔らかな笑みを浮かべたショット、目を閉じて陽光を感じるような穏やかな表情など多彩な表情が収められ、春の陽射しに包まれた自然体の魅力が際立つ内容となっている。
この投稿にファンから「満開の笑顔っ！」「笑顔最強」「雰囲気良すぎ」「薔薇に負けない美しさ」「薔薇少女」「良く似合ってます」「一層華やかでキレイ」「立派な薔薇」「素敵な写真」「素敵な笑顔」「バラの木と一体化してる」「トゲとか全然気にしてないご満悦の表情」「スターってのは、この満開のバラよりも目が行く人のんちゃん！」「薔薇より美しい」「美しすぎる」などの声が寄せられている。
10日、「見頃」と題してブログを更新。のんは「満開のバラ！」とシンプルなコメントとともに見頃を迎えたバラの花々とともに撮影した複数の写真を披露。
淡いベージュのトップスに同系色のジャケットとパンツを合わせたナチュラルなワントーンコーデに、肩に掛けたシルバー系のバッグのアクセント。落ち着いた雰囲気のスタイリングが印象的で、ピンクやオレンジの色とりどりのバラが咲き誇る中、カメラを見つめてクールな表情を見せるカットや柔らかな笑みを浮かべたショット、目を閉じて陽光を感じるような穏やかな表情など多彩な表情が収められ、春の陽射しに包まれた自然体の魅力が際立つ内容となっている。