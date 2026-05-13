★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 人工知能

３ フィジカルＡＩ

４ データセンター

５ ドローン

６ 半導体製造装置

７ 宇宙開発関連

８ 蓄電池

９ 防衛

１０ ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が３位となっている。



ソニーグループ<6758.T>が前週末８日、半導体受託生産の世界最大手ＴＳＭＣ＜TSM＞と戦略的提携に向けて基本合意したと発表した。次世代イメージセンサーの開発・製造で協業する。合弁会社の設立や生産面での協業に加え、フィジカルＡＩの応用分野における新たな機会の探索・対応を進めていく構えだ。



フィジカルＡＩとは、ＡＩが自動車やロボット、機械を自律的に制御する技術のこと。これまで２次元のデジタル空間で完結していたＡＩが３次元の現実世界にフィールドを広げることになり、テクノロジー面での新たな可能性が期待されるとともに、モノづくりに強みを持つ日本の活躍チャンスともみられている。ＡＩブームに沸く株式市場でもその派生テーマとして高い関心が寄せられており、引き続き目が離せない。



関連銘柄の中核はファナック<6954.T>と安川電機<6506.T>。加えて日立製作所<6501.T>、川崎重工業<7012.T>、不二越<6474.T>といった産業用ロボットメーカーが挙げられる。ロボット向け部品を手掛けるハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>、ナブテスコ<6268.T>も見逃せない。中小型株では菊池製作所<3444.T>やＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779.T>、ヒーハイスト<6433.T>のほか、前日にフィジカルＡＩ事業を本格始動すると発表したシリコンスタジオ<3907.T>が注目される。



出所：MINKABU PRESS