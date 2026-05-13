タレントの野々村真（６１）のとある報告に関心の声が相次いでいる。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「先日、『認知症介護基礎研修』を受講し無事に修了証をいただきました」と書き出した野々村。「この研修は２０２４年４月より介護現場で働く無資格者に受講が義務化されたもので、認知症ケアの基本を一から学びました。『実務者研修』の受講に先立ち、まずは基礎をしっかりと固めるべく取り組みました。今回学んだ認知症に対する正しい理解と、ご本人に寄り添うケアのあり方をしっかりと胸に刻み、次のステップである実務者研修にも励んでまいりたいと思います。温かく見守っていただけると嬉（うれ）しいです！」と報告し、修了証書の写真をアップ。今後も介護の勉強を継続する意思を表明した。

この投稿には「凄（すご）いです！」「おめでとうございます」「一つ一つクリアしていく姿、見習いたいです」「これからですね」「素晴らしい」などのコメントが寄せられている。

最近の野々村はシルバーヘアでダンディーな姿をテレビ番組やＳＮＳでたびたび公開し、「どえらいイメージ変わってない？」と話題になっている。