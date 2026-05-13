Xperia 1 VIII

ソニーは5月13日（水）、フラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」を発表した。SIMフリーモデルの予約受付は同日11時より順次開始し、発売は6月11日（木）を予定している。

「撮る。心はずむ。世界が息づく。」をコンセプトに、ソニーのカメラテクノロジーと新開発のAI「Xperia Intelligence」を組み合わせたという。撮影性能では、望遠カメラのハードウェアと、AIによる撮影アシスト機能の強化を図っている。

望遠カメラのイメージセンサーが大型化

背面カメラは、16mm（超広角）、24mm（広角）、70mm（望遠）の3眼構成。主な進化は、70mm望遠カメラのイメージセンサーを、前機種の1/3.5型から1/1.56型へと大型化した点。

これにより、3眼すべてのカメラにおいて、「フルサイズ並み」と謳う暗所性能を実現したとしている。どの焦点距離においても、ノイズを抑えた撮影が可能になったという。

各カメラの仕様は以下の通り（すべて有効画素数約4,800万画素）。

16mm（超広角）：1/1.56型、F2.0（Exmor RS for mobile） 24mm（広角）：1/1.35型、F1.9（Exmor T for mobile） 70mm（望遠）：1/1.56型、F2.8（Exmor RS for mobile）

また、センサーの画素切り出しを利用することで、48mm（広角からのクロップ）および140mm（望遠からのクロップ）においても、光学ズーム相当の画質で撮影できるとしている。

AIによる撮影アシスト機能「AIカメラアシスタント」

ソフトウェア面では、新開発のAI「Xperia Intelligence」による「AIカメラアシスタント」機能を搭載した。AIが認識したシーンに応じて、「Neutral」「Vivid」「Film」「Instant」「Soft Highkey」といったルックをベースにした最適な表現を複数提案する。

ユーザーは提示された表現を任意に選択して撮影が可能。さらに全レンズで高度な重ね合わせ処理を行う「RAWマルチフレームプロセッシング」により、広いダイナミックレンジと低ノイズ化を図っている。

AF対応の「テレマクロ」機能

望遠カメラを用いたテレマクロ機能も更新された。従来はMFのみだったが、新機種では焦点距離140mmでAFに対応。瞳AFやタッチAFも利用可能になり、最短撮影距離15cmからのマクロ撮影における利便性が向上した。

新たな質感を備えたボディデザイン

ボディには、独自開発の「ORE（オーア＝原石）テクスチャ」を採用。背面ガラスを含む各パーツに微細な凹凸加工を施すことで、グリップ感と独特の質感を両立させたとしている。

側面には従来通りにシャッターボタンを備える

最大1TBモデルを用意

SIMフリーモデル（XQ-GE44）は、用途に合わせて4種類のメモリ・ストレージ構成が用意される。市場推定価格（税込）は以下の通り。

RAM 12GB／ROM 256GB：236,000円前後 RAM 12GB／ROM 512GB：252,000円前後 RAM 16GB／ROM 512GB：269,000円前後 RAM 16GB／ROM 1TB：300,000円前後

カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッドに加え、SIMフリー限定色のネイティブゴールドをラインアップする。

グラファイトブラック

アイオライトシルバー

ガーネットレッド

ネイティブゴールド

主な仕様

OS：Android 14 CPU：Snapdragon 8 Elite メモリ（RAM/ROM）：12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/512GB、16GB/1TB 外部メモリ：microSD、microSDHC、microSDXC（最大2TB） バッテリー容量：5,000mAh オーディオ：3.5mmオーディオジャック搭載 SIM形式：nanoSIM / eSIM 外形寸法：162×74×8.3mm 質量：200g