2児の母・森咲智美、夜中に作った子ども達用ストック料理公開「ちょうど良い色に焼けてる」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの森咲智美が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達用のストック料理を公開した。
【写真】33歳・2児のママタレ「ソースが絡んで美味しそう」子どものためのストック用ハンバーグ
森咲は「夜中に子ども達のハンバーグのストック作っておく」とコメント。フライパンの中にソースと煮詰められているハンバーグがずらりと並んでいる写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「遅くまでお疲れ様です」「ちょうど良い色に焼けてる」「ソースが絡んで美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳・2児のママタレ「ソースが絡んで美味しそう」子どものためのストック用ハンバーグ
◆森咲智美、夜中に作った子ども達用のストック料理公開
森咲は「夜中に子ども達のハンバーグのストック作っておく」とコメント。フライパンの中にソースと煮詰められているハンバーグがずらりと並んでいる写真を公開した。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「遅くまでお疲れ様です」「ちょうど良い色に焼けてる」「ソースが絡んで美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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