開催：2026.5.13

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 4 - 10 [ナショナルズ]

MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。

レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。

3回表、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CIN 0-1 WSH、2番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CIN 0-2 WSH

4回表、6番 デーレン・リレ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CIN 0-3 WSH

4回裏、6番 マシュー・マクレーン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 1-3 WSH、8番 タイラー・スティーブンソン 2球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでレッズ得点 CIN 2-3 WSH

5回表、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CIN 2-4 WSH、6番 デーレン・リレ 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 CIN 2-7 WSH

8回表、3番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 CIN 2-9 WSH

9回表、8番 ホセ・テナ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 CIN 2-10 WSH

9回裏、5番 ジェフリー・ブルデー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 4-10 WSH

試合は4対10でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 10:52:16 更新