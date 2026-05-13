ロッテから、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売！

5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに再登場する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ。

映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたちが全24種の景品シールになって登場します。

ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」

ロッテから、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売されます。

5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに再登場する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ。

映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたちが全24種の景品シールになって登場します。

ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」

発売日：2026年6月2日（火）

価格：オープン価格 ※想定小売価格 172円前後(税込)

販売場所：東日本先行（静岡含む）

内容量：1枚入

世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ『スター・ウォーズ』をテーマにしたビックリマンチョコが登場します。

1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生したという背景もあり、両者の親和性の高さが感じられる商品。

スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでいただける、日本が誇るエンターテイメント菓子です。

パッケージデザイン「マンダロリアン＆グローグー」

パッケージは2種類のデザインがラインナップされています。

こちらは「マンダロリアン」と「グローグー」が大きく描かれたデザインです。

パッケージデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆R2-D2」

もうひとつのパッケージには「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」たちがデザインされています。

ブルーを基調とした、スタイリッシュなパッケージです。

シールデザイン 全24種

景品シールは、『スター・ウォーズ』のキャラクターをデザインした全24種がラインナップされています。

主要キャラクターに加え、「マンダロリアン」の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現されたデザインです。

シールデザイン「マンダロリアン」

作中で活躍する「マンダロリアン」のシールデザイン。

特徴的なアーマーのディテールもしっかりと表現されています。

シールデザイン「グローグー」

マカロンのようなお菓子を食べている「グローグー」のシール。

愛らしい大きな瞳が魅力的な一枚です。

シールデザイン「ボバ・フェット」

人気キャラクター「ボバ・フェット」もビックリマンのタッチで登場します。

装甲の傷や使用感まで描かれたこだわりのデザイン。

シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー」

ライトセーバーを構える「ルーク・スカイウォーカー」のシールデザイン。

おなじみのキャラクターも可愛らしい姿でラインナップされています。

シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆グローグー」

「ルーク・スカイウォーカー」が「グローグー」を抱きかかえる姿をデザインしたシール。

印象的なシーンを切り取った、ファン必見のコレクションアイテムです。

ブランド担当者コメント

ロッテのブランド担当者さんは、以下のように語ってくださいました。

10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。

前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。

この商品では、映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」を中心に、「ルーク・スカイウォーカー」など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。

1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。

インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る「エンターテイメント菓子」として楽しんでいただければと願っております。

映画公開に合わせて登場する、全24種のシールを集めて楽しめるエンターテイメント菓子。

ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の紹介でした。

(C) ＆ (TM) Lucasfilm Ltd.

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発売日：2026年6月2日（火）

価格：オープン価格 ※想定小売価格 172円前後(税込)

販売場所：東日本先行（静岡含む）

内容量：1枚入

世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ『スター・ウォーズ』をテーマにしたビックリマンチョコが登場！

1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生したという背景もあり、両者の親和性の高さが感じられる商品。

スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでいただける、日本が誇るエンターテイメント菓子です。

パッケージデザイン「マンダロリアン＆グローグー」

パッケージは2種類のデザインがラインナップされています。

こちらは「マンダロリアン」と「グローグー」が大きく描かれたデザインです。

パッケージデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆R2-D2」

もうひとつのパッケージには「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」たちがデザインされています。

ブルーを基調とした、スタイリッシュなパッケージです。

シールデザイン 全24種

景品シールは、『スター・ウォーズ』のキャラクターをデザインした全24種がラインナップされています。

主要キャラクターに加え、「マンダロリアン」の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現されたデザインです。

シールデザイン「マンダロリアン」

作中で活躍する「マンダロリアン」のシールデザイン。

特徴的なアーマーのディテールもしっかりと表現されています。

シールデザイン「グローグー」

ブルー・マカロンを食べている「グローグー」のシール。

愛らしい大きな瞳が魅力的な一枚です。

シールデザイン「ボバ・フェット」

人気キャラクター「ボバ・フェット」もビックリマンのタッチで登場します。

装甲の傷や使用感まで描かれたこだわりのデザイン。

シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー」

ライトセーバーを構える「ルーク・スカイウォーカー」のシールデザイン。

おなじみのキャラクターも可愛らしい姿でラインナップされています。

シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆グローグー」

「ルーク・スカイウォーカー」が「グローグー」を抱きかかえる姿をデザインしたシール。

印象的なシーンを切り取った、ファン必見のコレクションアイテムです。

ブランド担当者コメント

ロッテのブランド担当者さんは、以下のように語ってくださいました。

10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。

前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。

この商品では、映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」を中心に、「ルーク・スカイウォーカー」など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。

1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。

インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る「エンターテイメント菓子」として楽しんでいただければと願っております。

映画公開に合わせて登場する、全24種のシールを集めて楽しめるエンターテイメント菓子。

ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の紹介でした。

(C) ＆ (TM) Lucasfilm Ltd.

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