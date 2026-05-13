マンダロリアンたちのシール全24種！ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」
ロッテから、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売！
5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに再登場する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ。
映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたちが全24種の景品シールになって登場します。
ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」
ロッテから、2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売されます。
5月22日の『スター・ウォーズ』映画公開に合わせ、約10年ぶりに再登場する『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ。
映画で活躍するキャラクターに加え、おなじみのキャラクターたちが全24種の景品シールになって登場します。
ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」
発売日：2026年6月2日（火）
価格：オープン価格 ※想定小売価格 172円前後(税込)
販売場所：東日本先行（静岡含む）
内容量：1枚入
世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ『スター・ウォーズ』をテーマにしたビックリマンチョコが登場します。
1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生したという背景もあり、両者の親和性の高さが感じられる商品。
スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでいただける、日本が誇るエンターテイメント菓子です。
パッケージデザイン「マンダロリアン＆グローグー」
パッケージは2種類のデザインがラインナップされています。
こちらは「マンダロリアン」と「グローグー」が大きく描かれたデザインです。
パッケージデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆R2-D2」
もうひとつのパッケージには「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」たちがデザインされています。
ブルーを基調とした、スタイリッシュなパッケージです。
シールデザイン 全24種
景品シールは、『スター・ウォーズ』のキャラクターをデザインした全24種がラインナップされています。
主要キャラクターに加え、「マンダロリアン」の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現されたデザインです。
シールデザイン「マンダロリアン」
作中で活躍する「マンダロリアン」のシールデザイン。
特徴的なアーマーのディテールもしっかりと表現されています。
シールデザイン「グローグー」
マカロンのようなお菓子を食べている「グローグー」のシール。
愛らしい大きな瞳が魅力的な一枚です。
シールデザイン「ボバ・フェット」
人気キャラクター「ボバ・フェット」もビックリマンのタッチで登場します。
装甲の傷や使用感まで描かれたこだわりのデザイン。
シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー」
ライトセーバーを構える「ルーク・スカイウォーカー」のシールデザイン。
おなじみのキャラクターも可愛らしい姿でラインナップされています。
シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆グローグー」
「ルーク・スカイウォーカー」が「グローグー」を抱きかかえる姿をデザインしたシール。
印象的なシーンを切り取った、ファン必見のコレクションアイテムです。
ブランド担当者コメント
ロッテのブランド担当者さんは、以下のように語ってくださいました。
10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。
前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。
この商品では、映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」を中心に、「ルーク・スカイウォーカー」など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。
1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。
インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る「エンターテイメント菓子」として楽しんでいただければと願っております。
映画公開に合わせて登場する、全24種のシールを集めて楽しめるエンターテイメント菓子。
ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の紹介でした。
(C) ＆ (TM) Lucasfilm Ltd." />
発売日：2026年6月2日（火）
価格：オープン価格 ※想定小売価格 172円前後(税込)
販売場所：東日本先行（静岡含む）
内容量：1枚入
世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ『スター・ウォーズ』をテーマにしたビックリマンチョコが登場！
1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生したという背景もあり、両者の親和性の高さが感じられる商品。
スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでいただける、日本が誇るエンターテイメント菓子です。
パッケージデザイン「マンダロリアン＆グローグー」
パッケージは2種類のデザインがラインナップされています。
こちらは「マンダロリアン」と「グローグー」が大きく描かれたデザインです。
パッケージデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆R2-D2」
もうひとつのパッケージには「ルーク・スカイウォーカー」や「R2-D2」たちがデザインされています。
ブルーを基調とした、スタイリッシュなパッケージです。
シールデザイン 全24種
景品シールは、『スター・ウォーズ』のキャラクターをデザインした全24種がラインナップされています。
主要キャラクターに加え、「マンダロリアン」の印象的なシーンもビックリマンのタッチで表現されたデザインです。
シールデザイン「マンダロリアン」
作中で活躍する「マンダロリアン」のシールデザイン。
特徴的なアーマーのディテールもしっかりと表現されています。
シールデザイン「グローグー」
ブルー・マカロンを食べている「グローグー」のシール。
愛らしい大きな瞳が魅力的な一枚です。
シールデザイン「ボバ・フェット」
人気キャラクター「ボバ・フェット」もビックリマンのタッチで登場します。
装甲の傷や使用感まで描かれたこだわりのデザイン。
シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー」
ライトセーバーを構える「ルーク・スカイウォーカー」のシールデザイン。
おなじみのキャラクターも可愛らしい姿でラインナップされています。
シールデザイン「ルーク・スカイウォーカー＆グローグー」
「ルーク・スカイウォーカー」が「グローグー」を抱きかかえる姿をデザインしたシール。
印象的なシーンを切り取った、ファン必見のコレクションアイテムです。
ブランド担当者コメント
ロッテのブランド担当者さんは、以下のように語ってくださいました。
10年以上ぶりに再び『スター・ウォーズ』をテーマとした商品を実現できたことを心より嬉しく思います。
前回の発売時には、国内外で凄まじい反響をいただきました。
この商品では、映画で活躍する「マンダロリアン」や「グローグー」を中心に、「ルーク・スカイウォーカー」など、おなじみのキャラクターまで全24種のシールをラインアップしています。
1977年に米国で『スター・ウォーズ』第1作が公開され、同年にビックリマンが誕生しているという背景も、両者の親和性の高さを感じさせるポイントです。
インバウンド需要も高まる中、世界中のファンの方々に、日本が誇る「エンターテイメント菓子」として楽しんでいただければと願っております。
映画公開に合わせて登場する、全24種のシールを集めて楽しめるエンターテイメント菓子。
ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」の紹介でした。
(C) ＆ (TM) Lucasfilm Ltd.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post マンダロリアンたちのシール全24種！ロッテ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」 appeared first on Dtimes.