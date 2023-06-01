AmazonにてPixioのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月19日23時59分まで。

対象商品には、240Hzの高リフレッシュレートに対応した「PX249 Wave」と、120Hzに対応した「PX246 Wave」など、カラーバリエーションが豊富なゲーミングモニター各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Pixio PX249 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 240Hz FHD IPS 1ms GTG HDR対応

本商品は、色で魅せる240Hzで、8色のカラーバリエーションから選べるハイスピードゲーミングモニター。素早いアクションを残像なく出力し、滑らかなゲーム画面を再現する。またFast IPSと121.76％ sRGBで、豊かな色彩と深みのある発色、広い視野角で鮮やかな映像体験を実現。

カラー展開はブラック、ホワイト、パステルブルー、パステルピンク、ベージュ、ミントグリーン、パステルパープル、イエローの全8色。

Pixio PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPS

本商品は、理想のゲーム部屋のコーディネートができるカラーが特徴のゲーミングモニター。スタイリッシュでおしゃれな本体は、部屋のインテリアを損ねることなく馴染む。同じカラーのモニターアームもシングル（PS1S Wave）とデュアル（PS1D Wave）をそろえており、より統一感を持たせることが可能。

発色の良いIPSパネルを備え、FHDの高解像度で細部までリアルに映し出す。120Hzのリフレッシュレートのため、一般的な60Hzのモニターと比較して映像が滑らかに出力され、コンシューマーゲーム機に適している。