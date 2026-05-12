「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

阪神の嶋村がプロ初本塁打を放った。

２−０の七回２死一塁。西勇の代打で登場し、カウント１−２から広沢の外角への１５２キロを左翼席へ運んだ。

神宮では初めてのプレーだったため球場の広さが分からず、「広さとか実際打席に立ったら分からないんで。レフトオーバーぐらいかなと思ってたんすけど、入ってくれてよかったですね」と初々しい返答。続けて「もうほんと割り切って。追い込まれてからの打席だったんで、逆にその割り切りがよかったかもしんないですね」と興奮気味に振り返った。

ベースを一周する際には左翼席を指さす場面も。「応援してくれてるファンの皆さんの声援が、一番背中を押してくれているんで。そういう意味でやりました」と感謝を伝えた。

１０日・ＤｅＮＡ戦でもプロ初打点となる適時打を放っており、２試合連続で代打で結果を残した。「いや、もうほんと、やることを続けていくだけなんで。明日またそういう打席に立てれば、いい結果出せればなと思います」と気を引き締めた。

２０２４年度育成ドラフト２位で四国ＩＬｐ高知から入団した嶋村は、２年目の今季は開幕前に支配下登録をつかんだ。この試合が通算６試合目の出場。ここまで６打数２安打だったが、７打席目での一発となった。

藤川監督は「待望というほど待ってないかもしれないですね。すごく早いんじゃないですかね。ですから、早く打ったからではなくて、ここから努力を重ねて素晴らしい選手になっていってもらわなければ。どの選手もそうですけど、長い現役生活にしてもらうために。いい１本でしたね」と称えた。