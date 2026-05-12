「思考が素敵すぎます」浜崎あゆみ、オフショット＆思いを披露「新曲の歌詞みたい とても素敵な文章」
歌手の浜崎あゆみさんは5月12日、自身のInstagramを更新。プライベートを楽しむオフショットを披露しました。
【写真】浜崎あゆみのプライベートショット
ファンからは、「あゆにしか描けない素敵な絵をずっと近くで見れますように」「私たちTAはその手紙をいつだって必要としているよ」「あゆの描く素晴らしい絵をこの目で心で見る」「あゆたまにはゆっくり休んでね」「思考が素敵すぎますっ」「あゆちゃん前髪ありやっぱり可愛いい」「いつまでもあゆしか勝たん」「深い話」「新曲の歌詞みたい とても素敵な文章だね」「描き続けてくれてありがとう」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】浜崎あゆみのプライベートショット
「描き続けてくれてありがとう」浜崎さんは「私達は出来る限り楽しく、紙に美しい絵を描き続けて行く。紙に穴が開いている事を知っていても、私達はまだ描いている」とつづり、近影と思われるオフショットを収めた11枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目はナチュラルメイクで黒いウィンドブレーカーを着たアップの自撮りショットです。そのほか、おいしそうな韓国料理、ラフな眼鏡姿、打ち合わせの様子、母の日のカーネーションなど、プライベートのさまざまなシーンがたっぷり収められています。
“父上のお店”を披露7日には「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン」と、父親の経営する店を紹介していた浜崎さん。コメントでは、「是非行きましょう ！」「和の雰囲気漂うお店」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)