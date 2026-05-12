Z世代の間で“歩くプリクラ”と話題の実熊瑠琉さん。「今日、好きになりました。蜜柑編」（ABEMA）への出演でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている彼女の初となるフォトスタイルブック「実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる」（KADOKAWA）が5月29日にリリースされます。



【写真】雪遊びを楽しむ実熊瑠琉さん

「グラビアザテレビジョン」（同）の連載「みくまる解体新書」からは、本人が瑞々しい感性で綴ったポエムや、未公開の秘蔵カットを多数掲載。さらに、本書のために雪景色の温泉街で撮り下ろしたカットでは、“彼女感”あふれる等身大の笑顔から、エモーショナルで大人っぽい一面まで、多彩な表情を切り取っています。



また、こよなく愛する音楽やホラー作品の紹介をはじめ、日々集めているカメラやキャンドルなどのとっておきの私物コレクションも公開。これまでの歩みを語った1万字インタビューや、本人の念願だったという100問100答など、読み応えたっぷりのコンテンツも満載で、プライベートの素顔からお仕事の舞台裏まで、ファン必携の永久保存版です。



実熊さんは「この度、フォトスタイルブック「みくまるる」が発売されることになりました！彼氏目線やデート気分が味わえるカット、そして飾らない“そのままの私”をぎゅっと詰め込みました。話したことのないお話や100の質問などもあるので、もっとるるの中身を知れる1冊になっています！ぜひ手に取って楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントしています。



【実熊瑠琉さんプロフィル】

みくまるる 生年月日2005年3月17日 兵庫県出身 身長151cm Lemino地上波ドラマやTVCMに出演するなど、タレント・モデル・女優として多方面で活躍中。超十代レギュラーメンバーとして活躍し、Z 世代の男女からの人気を集めている。趣味映画鑑賞、音楽聴くこと、キャンドル集め 特技早起き、何でも楽しめること