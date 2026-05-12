ZEROBASEONE、最新アルバム『[Ascend-]』のリリース記念に東京タワーとのコラボ決定。リリース当日には特別ライトアップも
ZEROBASEONEが、5月18日にリリースする6thミニアルバム『[Ascend-]』を記念して、東京タワーとコラボレーション企画の実施を発表した。
本アルバムは、より一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲になっているという。
今回アルバム名である“[Ascend-] （=上昇）”にふさわしく、さらなる高みを目指すべく東京に高くそびえたつランドマーク“東京タワー”とのコラボレーションでカムバックを勢いづける。
リリース当日には、東京タワーが青色で染まる、特別ライトアップも実施される。5月19日から31日までは館内でのコラボレーション企画もスタートし、MVオフショットを使用したパネル展をはじめ、スペシャルメッセージ映像の放映や館内BGMジャックなど限定コンテンツが目白押しだという。さらに、東京タワーの“トップデッキツアー”の参加者には、先着で限定絵柄ポストカードがプレゼントされる。
◾️ZEROBASEONE×東京タワー コラボイベント詳細
▼特別ライトアップ
日時：5月18日（月）20:00〜24:00
▼コラボイベント
期間：5月19日（火）〜5月31日（日）
場所：東京タワー（〒105-0011 東京都港区芝公園4-2-8）
https://www.tokyotower.co.jp/
※営業時間：9:00〜23:00
※トップデッキツアーの最終受付は22:15
▼企画内容：
トップデッキツアー参加特典：先着で限定絵柄ポストカードプレゼント
メインデッキ：「TOP 5」MVオフショットパネル展の実施
メインデッキ”Club333″：４K巨大スクリーンにてスペシャルメッセージ映像放映
※Club333でイベント開催中は巨大スクリーンでご覧頂くことができませんので、メインデッキ2階に、別途設置しているモニターで御楽しみ下さい。
フットタウン：ZEROBASEONEの楽曲をBGMオンエア
◾️6thミニアルバム『[Ascend-]』
2026年5月18日（月）リリース
Pre-Add / Save：https://zb1.lnk.to/Ascend_PAPS
詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ZEROBASEONE/info/583009