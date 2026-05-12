ZEROBASEONEが、5月18日にリリースする6thミニアルバム『[Ascend-]』を記念して、東京タワーとコラボレーション企画の実施を発表した。

本アルバムは、より一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲になっているという。

今回アルバム名である“[Ascend-] （=上昇）”にふさわしく、さらなる高みを目指すべく東京に高くそびえたつランドマーク“東京タワー”とのコラボレーションでカムバックを勢いづける。

リリース当日には、東京タワーが青色で染まる、特別ライトアップも実施される。5月19日から31日までは館内でのコラボレーション企画もスタートし、MVオフショットを使用したパネル展をはじめ、スペシャルメッセージ映像の放映や館内BGMジャックなど限定コンテンツが目白押しだという。さらに、東京タワーの“トップデッキツアー”の参加者には、先着で限定絵柄ポストカードがプレゼントされる。