チャットアプリで知り合った女性の恋愛感情を利用し、現金10万円をだまし取った疑いで、静岡県富士宮市の会社員の男（59）が逮捕されました。

警察によりますと、男は海外から帰国するための航空券を購入する費用の名目で現金をだまし取ろうと考え、2023年10月22日から23日にかけてSNSを利用し、倉敷市の看護師の女性（37）に対し



「いっぱいで明日はキャンセル待ちだよ」

「チケットブローカーに頼もうかな」

「ブローカーなら明日の午後のがあるらしい」

「ただ10万円足りなくなるかも」

「早く会いたいからさ」などと





嘘のメッセージを送り、10月23日に男の銀行口座に現金10万円を振り込ませた疑いが持たれています。昨年（2025年）12月、女性から被害届の提出を受けた警察が捜査を行い、男の容疑を特定し、きのう（11日）午後、詐欺の容疑で逮捕したものです。警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

これまで男は、この女性とSNSで33回やり取りをしていて、女性の被害総額は約1,300万に上るとみられています。警察は、余罪も含めて捜査を進めています。