ハウステンボスにて、西日本最大級22,000発の大輪の花火が夜空を彩る「第13回 九州一 大花火まつり」の 開催が決定！

『エヴァンゲリオン』体験やミッフィーなど「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、夜空を埋めつくす満開の花火が満喫できるイベントです☆

ハウステンボス「第13回 九州一 大花火まつり」

画像提供：ハウステンボス

開催日：2026年11月14日(土)

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、毎年恒例の大規模花火イベント「第13回 九州一 大花火まつり」を開催。

13年連続日本一に輝いたイルミネーションが輝くヨーロッパの街を舞台に、直径約300mの大スケールでお届けする圧巻の一尺玉花火や、目の前を埋め尽くす壮観なフィナーレ花火など、西日本最大級22,000発の花火が盛大に彩ります。

噴水ショーとともに花火を一望できる会場や、グルメとともに楽しむワンランク上の会場など、観覧席の場所ごとに異なる雰囲気や見え方を楽しみながら、シチュエーションに応じた多彩な花火の魅力が堪能できる花火特別観覧席も販売。

あわせて、5つのオフィシャルホテルによる宿泊プランも同時に販売開始されます。

それぞれの個性と魅力を持つ5つのホテルにて、花火の余韻とともに、心に残る特別なホテルステイが楽しめます。

さらに、オフィシャルホテルの宿泊プランと一緒に、2026年4月にオープンした日本初となる『エヴァンゲリオン』をテーマにした８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を楽しんだ後も『エヴァンゲリオン』の世界観を存分に堪能できる「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」や、

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世界唯一の「ミッフィー」をテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験したワクワクをホテルステイでも楽しめるミッフィールームも予約開始。(九州一 大花火まつりの入場券は7月中旬に販売開始予定)

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一生の思い出に残るハウステンボスならではの壮大な花火が体験できます☆

火特別観覧席チケットの販売

販売開始日：2026年5月19日(火)12時

ハウステンボス場内はもちろんのこと、リゾートシップ『マリエラ』の船上や、シンボルタワー『ドムトールン』の展望室など、多彩なロケーションが用意される「九州一 大花火まつり」

全20種類の席種の中から、好みに合わせて壮大な花火の楽しみ方が選べるのも、イベントならではの魅力です。

パノラマビュー会場

画像提供：ハウステンボス

席種・価格：

・VIP席(ホテルヨーロッパ特製お重、ドリンク各種) 60,000円

・SSブロック(イス席) 12,000円

・Sブロック(イス席) 7,500円

・Aブロック(イス席) 4,000円

・カメラ専用席(イス席) 16,000円

花火を一望するのにぴったりな、パノラマビュー会場。

ホテルヨーロッパの特製お重とドリンクがセットになったVIP席など5種類から選ぶことができます。

マリンフロント会場

画像提供：ハウステンボス

席種・価格：

・VIP席(ホテルヨーロッパ特製お重、ドリンク各種) 70,000円

・エキサイティング席(イス席) 20,000円

・SSブロック(イス席) 14,000円

・アリーナブロック(イス席) 8,500円

・Aブロック(イス席) 4,500円

・カメラ専用席(イス席) 20,000円

大迫力の花火を間近で楽しめる、マリンフロント会場。

桟橋に設置されるエキサイティング席など、6種類が用意されています。

ウォーターガーデン会場

画像提供：ハウステンボス

席種・価格：

・ガーデンテラス席(4名まで) 45,000円

・ペア席(2名まで) 30,000円

・S席 8,500円

・A席 4,500円

・カメラ席 20,000円

日本最大級の音楽噴水ショーとともに楽しめる、ウォーターガーデン会場。

噴水とスプラッシュ・フィールド付近に設置される会場です。

ベイサイドキッチン

画像提供：ハウステンボス

席種・価格：

・1階テラス席(4名まで・オードブルとワンドリンク付き) 28,000円

・2階バルコニー席(2名まで・オードブル盛り合わせとワンドリンク付き) 45,000円

オードブルと​ドリンクを​楽しみながら花火観賞を満喫できるベイサイドキッチン。

1階テラス席と2階バルコニー席から選択可能です。

ドムトールン5階展望室(最上階)

画像提供：ハウステンボス

価格：55,000円

内容：ソフトドリンク・小菓子付き(2名まで)

室数：2組4名限定

ドムトールンの最上階である5階展望室で楽しめるプラン。

高さ80mからの花火を楽しむことができます。

ハウステンボスリゾートシップ 九州一 大花火ディナークルーズ

画像提供：ハウステンボス

価格：中学生以上 33,000円／4歳〜小学生 17,000円

内容：乗船料、ブッフェ料理、飲料(アルコール含む)

食事と​共に​と​びきりの​ひと​ときを堪能できるディナークルーズ。

​イルミネーションが​彩る​ハウステンボスの​街並みと​大迫力の​花火を​船上から​楽しめます。

ハウステンボスをゆっくり満喫できるオフィシャルホテル宿泊プラン

ホテル名・料金：

・ホテルヨーロッパ(2名利用1名あたり) 69,200円〜

・ホテルアムステルダム(2名利用1名あたり) 65,900円〜

・フォレストヴィラ(4名利用1名あたり) 43,100円〜

・ホテルデンハーグ(2名利用1名あたり) 52,900円〜

・ホテルロッテルダム(2名利用1名あたり) 39,800円〜

「九州一 大花火まつり」は、エリア内にある5つのオフィシャルホテルに泊まって、快適で優雅なホテルステイが楽しめるのも魅力。

なかでも「ホテルデンハーグ」は、花火を客室から観覧できるプランもあり、周りを気にせずにゆっくりと花火を堪能できます。

また「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」や「ミッフィールーム」も同日より予約開始。

オフィシャルホテル宿泊者限定で朝9時から楽しめる「アーリーパークイン」で、花火の興奮そのままに、翌日もひと足早く、朝から人気アトラクションが楽しめます。

当日のハウステンボスへの入場について

1DAYパスポート（1日たっぷり満喫できるパスポート）大人中人小人未就学児シニア8,200円(税込)7,200円(税込)5,600円(税込)4,400円(税込)6,500円(税込)アフター3パスポート（午後3時以降から閉園まで楽しめるパスポート）大人中人小人未就学児シニア7,200円(税込)6,400円(税込)5,200円(税込)4,300円(税込)6,000円(税込)1.5DAYパスポート（初日午後3時から、翌日は終日入場でき、アフター3+1DAYパスポートよりもお得なパスポート）大人中人小人 未就学児シニア11,800円(税込)10,600円(税込)8,300円(税込)6,700円(税込)9,800円(税込)2DAYパスポート（2日間ゆったりと満喫できるパスポート）大人 中人小人 未就学児 シニア14,000円(税込)12,200円(税込)9,500円(税込)7,400円(税込)11,100円(税込)年間パスポート（年間パスポート会員のお得なパスポート）2,400円(税込)

※料金区分 大人：18歳以上 ／ 中人：中学・高校生 ／ 小人：小学生 ／ 未就学児：4歳~小学生未満 ／ シニア：65歳以上 ／ ジュニア：小学生〜高校生／3歳以下は無料

※3歳以下のお子さまは無料

販売開始予定：2026年7月中旬

「九州一 大花火まつり」は、ハウステンボスの入場券が必要となります。

当日は窓口が混雑するため、公式ホームページからの事前購入がおすすめです。

また、当日の営業時間は24時まで延長されるため、最新アトラクションもグルメもショッピングも、思う存分楽しめます。

西日本最大級22,000発の大輪の花火が夜空を彩る、一夜限りの特別企画。

ハウステンボスにて2026年11月14日に開催される「第13回 九州一 大花火まつり」の紹介でした☆

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