ドイツの名匠ヴェルナー・ヘルツォークの新作映画「Bucking Fastard」が、第79回カンヌ国際映画祭での上映を取りやめたことが分かった。製作側によると、主催者側が同作をパルム・ドールを争うコンペティション部門ではなく、コンペ外での上映としたことを受け、ヘルツォーク監督がプレミアを辞退したという。



【写真】「ロード・オブ・ザ・リング」監督 カンヌで名誉パルムドール受賞へ ファンタジー大作などキャリアを評価

ルーニー・マーラとケイト・マーラ主演の同作は当初、カンヌのラインアップ発表にも含まれていた。



今回の判断は、ジム・ジャームッシュ監督が2025年作「Father Mother Sister Brother」のカンヌでのコンペ外上映を拒否し、その後ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を獲得したケースとも比較されている。



「アギーレ／神の怒り」「フィツカラルド」「グリズリーマン」などで知られるヘルツォーク監督は、83歳となった今も国際映画界に大きな影響力を持ち続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）