サバンナの八木真澄が９日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生、オレみたいになるな！！」に出演。４８歳でレギュラーが全て消滅したときのことを振り返った。

八木は「ほぼ４年前」まではレギュラーが４本あったというが、まずは３年続いたラジオ番組が終了。「関西のおばけ番組」と言われる「よ〜いドン！」は８年レギュラーを務めたが「今でも忘れない。チーフマネジャーから電話。これは怖い。大事な話やと。『よ〜いドン！でサバンナさん、卒業です』『番組は続きます』と。この経験は３０年で初めて。番組が終わるからしゃあないと思っていたが、初めて必要とされていないと思った」と率直な気持ちを振り返った。

続けて「ぼくの軸中の軸」という「ヒルナンデス！」も卒業を告げられる。「この番組が終わるということは、全国の人が僕を見ることはない」とがく然。「１１年やったレギュラーが終わる時って、３０分リアルに動けなかった。家どうしよう、子供どうしようって」と振り返った。

今田耕司がＭＣの大阪の番組も「１３年やらせてもらったが、これが終わると。これによってレギュラー全部消滅」という緊急事態。「相方の高橋君はレギュラー１０本、２人で動く時間もない」というピンチとなるが、そこで営業に活路を見いだし、吉本で１、２を争う営業芸人となった。