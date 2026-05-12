「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）

前相撲が行われた。雷親方（元小結垣添）の長男、垣添（本名・垣添玄空、雷）は小川（玉ノ井）をはたき込み、デビューを白星で飾った。

相手の小川は同学年で、高校では全国大会に出場した経験者だが知らなかったという。当たって「重い！」と押し込まれたが、左に回り込みながら背中をたたくようにはたき込んだ。「最悪な相撲を取ってしまった」と猛省。土俵下では雷親方が審判を務めており「顔を見たらキレていた」とばつが悪そうに話した。

スポーツ経験はなかったが、名門の埼玉栄高校に入学して相撲を始めた。体重は７５キロから１１７キロに増え、身長は３センチ伸びて１８０センチになった。中学まではゲームに夢中で、ｅスポーツでの進学を検討したほど。強豪の団体戦メンバーとして昨夏の高校総体３位、昨年秋の国民スポーツ大会で埼玉県の準優勝に貢献した。

前日の夜は緊張したというが、ゲームのスマブラを行うなどして、この日は緊張しなかった。取組を終え「足が震えてフワフワしている。変な感じ」と語った。国技館の土俵に上がるのは、５歳の時に雷親方の引退相撲で父親と相撲を取って以来。「目標は金星。父を超えたいですね」と語っていた。

雷親方は「また心配が増えました。面白い相撲を取りますね。（相撲を見て）怒ってはいないですよ。緊張していました」と感想を語った。そして「悔いのない相撲人生を歩んでほしい」と願っていた。