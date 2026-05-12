＜旦那と歩んできて思うこと＞結婚してよかった？人生最大の後悔だった？成功と失敗の間はたくさんある
みなさんは、旦那さんと結婚してよかったと思いますか？ 毎日一緒にいる中で忘れがちな思いを、ママスタコミュニティに寄せた投稿者さんがいました。
『結婚してよかったと思う？ 今のところどう思う？』
結婚したことについてよかったかどうかをママたちに尋ねた投稿者さん。「よかったと思う」という回答は多数派、「よかったと思わない」、「どちらでもない」が同じくらいという結果になりました。早速、それぞれの回答のコメントを詳しく見ていきましょう。
『お金の心配がなく、子どもは可愛いし家族仲がいいし、幸せ』
『旦那と結婚していなかったらと思うと、ぞっとする』
『いろいろあるけれど、｢結婚しないと｣｢結婚できるのかな｣という焦りから解放されたことは大きいと思う。なんだかんだ言っても、世間の多数派にはいたい』
『背中に湿布を貼ってもらうときに、結婚しててよかったと思う』
まずは「結婚してよかった！」と、今の結婚生活に幸せを感じているママたちのコメントをご紹介します。大好きな人と結婚できたこと、子どもに恵まれたこと、不自由ない生活ができていることなど、旦那さんと結婚したことで自分の人生が素晴らしいものになったと感じていることがわかります。独身時代に感じていた結婚や出産の焦り、お金のない生活などから解放されたことで、結婚そのものに対して肯定的に捉えている人もいるようでした。
また孤独ではなくなったことを挙げているママも。毎日何気ない会話ができること、既婚者という社会的信用を得られたこと、さらには背中に湿布を貼ってもらえるといった生活のしやすさなど、さまざまな理由が挙げられていました。夫婦喧嘩をしたり不平不満は少なからずあるでしょうが、トータルで見たときに旦那さんと結婚してよかったと感じていることがうかがえます。
旦那との結婚は、人生最大の失敗でした
『結婚したからわかった、本当の自分。1人が向いてると』
『人生の経験値としてはよかったけれど、実際は離婚してる』
『人生最大の失敗だった。これからも変わることはない。夫の有責で離婚を切り出してきたときに、決断しておけばよかった。とにかく結婚で全てが台無しになった。自分を責めるしかないけれどね』
『やはり親の愛情を知らない人間が、愛情深い親になんてなれない。結婚してよかったと思うことは何もなかった。こんな者同士が一緒になって、子どもたちをこの世に産み出したことを申し訳ないとしか思わない。25年前に戻れるなら、絶対結婚するべきではない相手だった』
結婚してよかったとは思えないママたちには、今なお旦那さんに強い不満や離婚願望を抱きながらも夫婦生活を送っている人や、すでに離婚した人までいます。結婚前は夫婦で力を合わせていけると思ったとしても、結婚して子どもができて夫婦のすれ違いが起きたり、旦那さんの不倫やギャンブルなどが発覚したりして、離婚という結論に至ることもありますね。
また、夫婦になってから自分が結婚に向いていないと感じたママも。結婚してみないとわからないことではありますが、結婚を後悔しても旦那さんを叱責するのではなく、自分の男性を見る目のなさを痛感したり、「それもまた自分の人生経験だ」と前を向いたりしている強いママたちの姿もありました。
「どちらでもない」と思うのはなぜ？
『子どもがほしかったから。離婚して母子家庭になったけれどね』
『よかった面とよくなかった面と、差し引き0か少しマイナス。でも、人生こんなもんなんだろうなと思う』
『今でもわからない。よかったと思ったことはないし、悪かったとまで言ったら子どもに悪いし』
『わからない。結婚相手としては最悪。最悪過ぎて現実逃避で趣味に没頭したら、それが仕事になった。旦那と結婚していなかったら、そこまで貫けなかった。「この仕事をしていてよかった」と心の底から思える日がきたら、「結婚してよかった」と感じると思う』
『再婚相手だけれど、優しいし頼りがいがあるし、再婚してよかった』
「どちらでもない」と回答したママのコメントからは、0か100、幸せか不幸かという二択では言い表せない、結婚や人生に対する深い考え方が垣間見えました。子どもがほしかったから結婚そのものは後悔していないとしても、結果的には離婚をすることもあります。そして結婚してよかったのかどうかを考えたことがない、さらには「人生なんてこんなものか」というママのコメントには、結婚や人生に期待しすぎないことの大切さが込められているように思えます。
大好きな男性と結婚して夫婦となり、子どもを産み、不自由ない生活をする。そうなれば理想的でノンストレスな人生かもしれません。しかし、そうした自分の理想から少しでも違ってしまうことで、人は不平不満を抱き、物足りなさや後悔、他人への嫉妬や羨望といった感情を抱いてしまうのではないでしょうか。「結婚なんてこんなものか」と思う人ほど、今の生活や結婚が幸せだと感じられるのかもしれませんね。
また再婚相手とは「結婚してよかった」と感じているママや、旦那さんとの夫婦生活に嫌気がさして始めた趣味が仕事になったママもいました。結婚そのものは「してよかった」とは思えないかもしれませんが、その結婚がなければ新しい出会いやチャレンジも生まれなかったのでしょう。もちろん子どもも、旦那さんと結婚をしなかったら存在しなかったはず。
今現在旦那さんに不満があり結婚してよかったと思えないママも、結婚してよかったことを見つけることで、旦那さんとの結婚をポジティブに捉えることができるのかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも