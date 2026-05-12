ルフトハンザグループは、エアバスA350-900型機とボーイング787-9型機を計20機追加発注した。

取締役会の決定に基づき、監査役会で決議した。発注数はいずれも10機で、2032年から2034年にかけて引き渡しを受ける。カタログ価格は77億米ドル。

旧世代機の置き換えが目的で、現段階ではグループ内のどの航空会社、拠点に配備するかは決定していない。

カーステン・シュポア取締役会長兼最高経営責任者（CEO）は、「長距離航空機20機を追加発注することで、ルフトハンザグループの未来への持続可能な投資を行います。これは、最新の機材、最高品質のサービス、そして二酸化炭素排出量のさらなる削減に対する明確なコミットメントです。最新技術を搭載した航空機こそ、より環境に優しい空の旅を実現するための最も強力な手段です。最新鋭のエアバスA350型機とボーイング787型機は、それぞれの従来機よりも燃費効率が高く、静粛性に優れ、排出量も低くなっています。これにより、当社は史上最大規模の機材近代化を継続していきます」とコメントした。