日経225先物：12日夜間取引終値＝490円高、6万2890円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の6万2890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては472.12円高。出来高は4687枚だった。
TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比32ポイント高、TOPIX現物終値比33.07ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62890 +490 4687
日経225mini 62880 +475 145906
TOPIX先物 3874 +32 13275
JPX日経400先物 35365 +240 460
グロース指数先物 833 +7 386
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比32ポイント高、TOPIX現物終値比33.07ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62890 +490 4687
日経225mini 62880 +475 145906
TOPIX先物 3874 +32 13275
JPX日経400先物 35365 +240 460
グロース指数先物 833 +7 386
東証REIT指数先物 売買不成立
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