　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の6万2890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては472.12円高。出来高は4687枚だった。

　TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比32ポイント高、TOPIX現物終値比33.07ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62890　　　　　+490　　　　4687
日経225mini 　　　　　　 62880　　　　　+475　　　145906
TOPIX先物 　　　　　　　　3874　　　　　 +32　　　 13275
JPX日経400先物　　　　　 35365　　　　　+240　　　　 460
グロース指数先物　　　　　 833　　　　　　+7　　　　 386
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース