阪神・西勇輝投手（３５）が１１日、１２日のヤクルト戦（神宮）で誕生日を迎える伏見に白星を贈ることを誓った。オリックス時代の同僚で、同じ９０年生まれでもある女房役。「おいしいご飯でも食べに行きたいですね」と笑みを浮かべた。この日は甲子園で投手指名練習に参加。「（ヤクルトを）勢いづけないように、こっちが食ってかかっていけるように、束になって戦っていけたら」と１ゲーム差で追う首位チームを意識した。３００試合連続での先発登板に王手をかけるベテラン右腕。歴代１位の山内新一（南海、阪神）まで１１に迫っている。

今季初登板となった４月３０日のヤクルト戦（神宮）では５回２失点。６１７日ぶりの白星を手にした。伏見とバッテリーを組んだのはオリックス時代の２０１３年８月１６日の西武戦（京セラＤ）以来、１３年ぶり。「バッテリーとして同級生が来てくれて本当に頼もしい」と素直に喜んでいた。

１２日に３６歳となる伏見は、誕生日の思い出を問われると「２０２４年の誕生日に新庄監督が代打で使ってくれて、同点タイムリーが出た。野球で言ったら完全にそれですね」と日本ハム時代のエピソードをチョイスした。当時は試合前に指揮官から「誕生日おめでとう。チャンスでの代打、頭に入れといて！」と告げられ、９回１死満塁から同点打。「あれはいい思い出です」とうなずいた。

伏見は今季から阪神に加入。新天地でも新たな思い出をつくるつもりだ。再び「同学年バッテリー」を結成できるかどうか。「前回は西と一緒にいい投球ができた。今回もまだ分からないですけど（バッテリーを組めれば）ゲームをつくって、個人的にもいい一日にしたい」と思いは人一倍だ。首位攻防戦の初戦を取り、記録にも記憶にも残る一日とする。（藤田 芽生）