岡田准一、マック「プレミアムローストアイスコーヒー」新CMにサラリーマン役で登場 名曲「TOKIO」に乗せ華麗なステップ披露
【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の岡田准一が出演する新CM「アイスのコーヒーのみにいこ！」篇（30秒）が、5月12日より全国で放映される。
【写真】45歳元V6メンバー、キレキレで華麗なステップ披露
マクドナルドは豆の品質にこだわった本格派コーヒーを気軽に楽んでもらいたいという想いから2008年“プレミアムローストコーヒー”の販売を開始。リラックスしたいときやリフレッシュしたいとき、また食事と一緒に、どんなシーンでも季節を問わず気軽に楽しめる人気の主力商品で、顧客の嗜好が変化していく中、よりおいしいコーヒーを提供できるように、リニューアルを重ねてきた。「プレミアムローストアイスコーヒー」のこだわりとして、1滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”を採用し、“蒸らし”の工程によって豆本来の味わいとすっきりとした後味を引き出し、“急冷”により一気に冷やすことで、“ゴクゴク”と飲めるキレのあるおいしさに仕上げている。2025年11月以降、プレミアムローストアイスコーヒーをはじめとする冷たいドリンクはリサイクルPET製の、ストローなしで飲めるフタ「ストローレスリッド」を使用したカップで提供している。2024年にプレミアムローストアイスコーヒーをリニューアルした際には、ビッグマック（R）との相性の良さも決め手の1つとなった。食事にもよく合う味わいに加え、ゴクゴク飲みやすいストローレスリッド仕様となったプレミアムローストアイスコーヒーとなっている。
「“マクド”のコーヒーはおいしい」と若い頃からファンであることを公言し続け、「プレミアムローストコーヒー」のCMにも出演している岡田が、2025年に続き「プレミアムローストアイスコーヒー」のCMに出演。今作では、くじけてしまいそうなほど暑い夏の日差しを浴びながらも、キリッと気持ちを切り替えて「プレミアムローストアイスコーヒー」が待つマクドナルドを目指す。岡田は、朝一番の撮影からガッチリと力の入った“オカダ・スマイル”を披露し、「強いのきますね〜（笑）！」と監督を驚かせるひと幕も。「CMはインパクトが大事ですから！」とさらに目ヂカラを強めた岡田は、次のテイクで見事にOKを獲得した。
後輩と外回りの仕事に出ていた岡田がマクドナルドまで移動する方法は、まさかの“ダンス”。2025年は「ツッパリHigh School Rock’n Roll」をアレンジした曲に合わせてエレベーターや通勤時間帯の歩道でキレッキレのダンスを披露し話題をさらったが、今回は昭和の名曲「TOKIO」のリズムに乗って踊りながら、素早く横にスライドするステップでマクドナルドを目指す。撮影現場の準備が整い岡田が1回目のリハーサルから完璧なダンスを披露すると、周囲は「すごい！」と盛り上がったが、岡田は「横スライドは久しぶりだから、足が引っかからないか心配でした（笑）」と照れくさそうな笑顔を見せた。
「♪のみにいこー」「♪マックでコーヒーのみにいこー」と現場で流れるポップな音楽を聴きながら、キレのいいダンスで順調に撮影を進めていく岡田。カメラのセットチェンジなどわずかな空き時間を利用して振り付けやステップの確認を行うなど、常に真剣な表情で取り組んでいたが、上手に踊るコツを尋ねられると「14歳から踊ってますからね、身体に沁み込んでますよ。踊りはパッション（笑）！」とジョークをまじえながら話す場面も。屋外でのダンスシーンがラスト1カットになると岡田はさらに気合いを入れ、これまで以上に情熱的な踊りで夏の暑さを表現した。
燃えるような太陽の下で横スライドのダンスを踊り続け、ようやくたどり着いた（という設定の）マクドナルド店舗でもダンスシーンの撮影をスタートした岡田。基本的な振り付けは屋外と同じように横スライドのステップで移動しながらのダンスではあるものの、客席のテーブルをよけるなど広い屋外での踊りとは勝手が異なり、さらにカウンターで受け取った「プレミアムローストアイスコーヒー」のカップを右手に持つなど難度はかなりアップしていたが、岡田は空調が効いた“パラダイス”のような店内でも完璧なダンスで撮影現場を盛り上げた。
マクドナルド店舗の客席で「プレミアムローストアイスコーヒー」を飲むシーンの撮影では、「キンキンに冷えたアイスコーヒーをググッと飲んで“生き返る”ような表情を！」とオーダーを受け、生命がみなぎるようなパワー感たっぷりのリアクションで要望に応えた岡田だが、監督から「もう少し抑え気味でお願いします」と声をかけると、「ちょっとゴキゲンすぎたかな？」と思わず苦笑い。「全力で爽やかにします（笑）」と周囲の笑いを誘いながら臨んだ次のテイクでは、ストーリーにフィットする絶妙な笑顔を披露し、監督も「素晴らしい！」と絶賛した。（modelpress編集部）
― 「プレミアムローストアイスコーヒー」の新CMに出演した感想をお聞かせください。
岡田：2025年に引き続き、呼んでいただけて嬉しいです！マックのコーヒー、おいしいこと知っていますか？めちゃくちゃおいしいですよ。本当に嬉しいです。
― 新CMではダンスも披露されましたが、踊るシーンの撮影は大変でしたか？
岡田：久しぶりにあの“横スライドステップ”を出しちゃったんで、ちょっと（足が）引っかからないかなって心配だったんですけど、まだいけました。まだ横スライドのステップ踏めました（笑）。
― あのダンスを真似して踊りたい方に向けてコツを教えていただけますか？
岡田：本当暑い夏にやってほしいですね。「暑いな、行こうぜ！」って気持ちで。踊りはやっぱり“衝動”なので、形とかではないんですよ。だからもう気にしないでください。形とかうまくやろうなんて思わないで。「暑いな」、これが正解だと思います。ぜひやってもらいたいですね。踊りはパッション（笑）。
― 岡田さんは近年の暑すぎる夏をどのように乗り切っていますか？ 何か秘訣があれば教えてください。
岡田：乗り切っているというか…耐え切っただけみたいな感じですけど。ただただ耐えるっていう感じになっちゃってるくらい暑いですよね。ボクはアイスコーヒーも好きなんですけど、実は夏のホットコーヒーも好きで、マックで買ってくるとだいたいホットで頼んじゃったりします。ちょびちょび飲みたくって。そういうことで乗り切ったりとかしますね。
― 最近、岡田さんが「生き返った」、「これに救われた」ということがありましたら教えてください。
岡田：暑い現場で、着物とか甲冑とか着て撮影をすることもあるので、最近は熱中症対策で簡易的な水風呂に氷を入れて「危ないと感じたら入ってください」みたいなこともあるんですよね。ずっと動いていて、熱が下がらなくなってきた時に、汗をかかなくなってきたりすると入って、これで何回も救われているんです。
― 暑夏だからこそ行えるような楽しみ方を教えてください。
岡田：おうちでかき氷。これやっぱ贅沢ですね。水を入れて固めてガリガリガリって、かき氷を食べる。シロップはいろいろ試したりする。夏の楽しみですかね。梅とか、自分でシロップを作ったりとかそういうのは好きです。梅を収穫して梅シロップ作ったり。実はひそかにやっていて食べたりしていますね。ただ、やっぱりいちばんは…マックで涼んだ方がいいですね（笑）。
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【写真】45歳元V6メンバー、キレキレで華麗なステップ披露
◆マクドナルド、コーヒーならではの開発のこだわり明らかに
マクドナルドは豆の品質にこだわった本格派コーヒーを気軽に楽んでもらいたいという想いから2008年“プレミアムローストコーヒー”の販売を開始。リラックスしたいときやリフレッシュしたいとき、また食事と一緒に、どんなシーンでも季節を問わず気軽に楽しめる人気の主力商品で、顧客の嗜好が変化していく中、よりおいしいコーヒーを提供できるように、リニューアルを重ねてきた。「プレミアムローストアイスコーヒー」のこだわりとして、1滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”を採用し、“蒸らし”の工程によって豆本来の味わいとすっきりとした後味を引き出し、“急冷”により一気に冷やすことで、“ゴクゴク”と飲めるキレのあるおいしさに仕上げている。2025年11月以降、プレミアムローストアイスコーヒーをはじめとする冷たいドリンクはリサイクルPET製の、ストローなしで飲めるフタ「ストローレスリッド」を使用したカップで提供している。2024年にプレミアムローストアイスコーヒーをリニューアルした際には、ビッグマック（R）との相性の良さも決め手の1つとなった。食事にもよく合う味わいに加え、ゴクゴク飲みやすいストローレスリッド仕様となったプレミアムローストアイスコーヒーとなっている。
◆岡田准一、ダンスステップを披露
「“マクド”のコーヒーはおいしい」と若い頃からファンであることを公言し続け、「プレミアムローストコーヒー」のCMにも出演している岡田が、2025年に続き「プレミアムローストアイスコーヒー」のCMに出演。今作では、くじけてしまいそうなほど暑い夏の日差しを浴びながらも、キリッと気持ちを切り替えて「プレミアムローストアイスコーヒー」が待つマクドナルドを目指す。岡田は、朝一番の撮影からガッチリと力の入った“オカダ・スマイル”を披露し、「強いのきますね〜（笑）！」と監督を驚かせるひと幕も。「CMはインパクトが大事ですから！」とさらに目ヂカラを強めた岡田は、次のテイクで見事にOKを獲得した。
後輩と外回りの仕事に出ていた岡田がマクドナルドまで移動する方法は、まさかの“ダンス”。2025年は「ツッパリHigh School Rock’n Roll」をアレンジした曲に合わせてエレベーターや通勤時間帯の歩道でキレッキレのダンスを披露し話題をさらったが、今回は昭和の名曲「TOKIO」のリズムに乗って踊りながら、素早く横にスライドするステップでマクドナルドを目指す。撮影現場の準備が整い岡田が1回目のリハーサルから完璧なダンスを披露すると、周囲は「すごい！」と盛り上がったが、岡田は「横スライドは久しぶりだから、足が引っかからないか心配でした（笑）」と照れくさそうな笑顔を見せた。
◆岡田准一、情熱的な踊りで夏の暑さ表現
「♪のみにいこー」「♪マックでコーヒーのみにいこー」と現場で流れるポップな音楽を聴きながら、キレのいいダンスで順調に撮影を進めていく岡田。カメラのセットチェンジなどわずかな空き時間を利用して振り付けやステップの確認を行うなど、常に真剣な表情で取り組んでいたが、上手に踊るコツを尋ねられると「14歳から踊ってますからね、身体に沁み込んでますよ。踊りはパッション（笑）！」とジョークをまじえながら話す場面も。屋外でのダンスシーンがラスト1カットになると岡田はさらに気合いを入れ、これまで以上に情熱的な踊りで夏の暑さを表現した。
燃えるような太陽の下で横スライドのダンスを踊り続け、ようやくたどり着いた（という設定の）マクドナルド店舗でもダンスシーンの撮影をスタートした岡田。基本的な振り付けは屋外と同じように横スライドのステップで移動しながらのダンスではあるものの、客席のテーブルをよけるなど広い屋外での踊りとは勝手が異なり、さらにカウンターで受け取った「プレミアムローストアイスコーヒー」のカップを右手に持つなど難度はかなりアップしていたが、岡田は空調が効いた“パラダイス”のような店内でも完璧なダンスで撮影現場を盛り上げた。
◆岡田准一、“生き返る”表情アピール
マクドナルド店舗の客席で「プレミアムローストアイスコーヒー」を飲むシーンの撮影では、「キンキンに冷えたアイスコーヒーをググッと飲んで“生き返る”ような表情を！」とオーダーを受け、生命がみなぎるようなパワー感たっぷりのリアクションで要望に応えた岡田だが、監督から「もう少し抑え気味でお願いします」と声をかけると、「ちょっとゴキゲンすぎたかな？」と思わず苦笑い。「全力で爽やかにします（笑）」と周囲の笑いを誘いながら臨んだ次のテイクでは、ストーリーにフィットする絶妙な笑顔を披露し、監督も「素晴らしい！」と絶賛した。（modelpress編集部）
◆岡田准一インタビュー（※一部抜粋）
― 「プレミアムローストアイスコーヒー」の新CMに出演した感想をお聞かせください。
岡田：2025年に引き続き、呼んでいただけて嬉しいです！マックのコーヒー、おいしいこと知っていますか？めちゃくちゃおいしいですよ。本当に嬉しいです。
― 新CMではダンスも披露されましたが、踊るシーンの撮影は大変でしたか？
岡田：久しぶりにあの“横スライドステップ”を出しちゃったんで、ちょっと（足が）引っかからないかなって心配だったんですけど、まだいけました。まだ横スライドのステップ踏めました（笑）。
― あのダンスを真似して踊りたい方に向けてコツを教えていただけますか？
岡田：本当暑い夏にやってほしいですね。「暑いな、行こうぜ！」って気持ちで。踊りはやっぱり“衝動”なので、形とかではないんですよ。だからもう気にしないでください。形とかうまくやろうなんて思わないで。「暑いな」、これが正解だと思います。ぜひやってもらいたいですね。踊りはパッション（笑）。
― 岡田さんは近年の暑すぎる夏をどのように乗り切っていますか？ 何か秘訣があれば教えてください。
岡田：乗り切っているというか…耐え切っただけみたいな感じですけど。ただただ耐えるっていう感じになっちゃってるくらい暑いですよね。ボクはアイスコーヒーも好きなんですけど、実は夏のホットコーヒーも好きで、マックで買ってくるとだいたいホットで頼んじゃったりします。ちょびちょび飲みたくって。そういうことで乗り切ったりとかしますね。
― 最近、岡田さんが「生き返った」、「これに救われた」ということがありましたら教えてください。
岡田：暑い現場で、着物とか甲冑とか着て撮影をすることもあるので、最近は熱中症対策で簡易的な水風呂に氷を入れて「危ないと感じたら入ってください」みたいなこともあるんですよね。ずっと動いていて、熱が下がらなくなってきた時に、汗をかかなくなってきたりすると入って、これで何回も救われているんです。
― 暑夏だからこそ行えるような楽しみ方を教えてください。
岡田：おうちでかき氷。これやっぱ贅沢ですね。水を入れて固めてガリガリガリって、かき氷を食べる。シロップはいろいろ試したりする。夏の楽しみですかね。梅とか、自分でシロップを作ったりとかそういうのは好きです。梅を収穫して梅シロップ作ったり。実はひそかにやっていて食べたりしていますね。ただ、やっぱりいちばんは…マックで涼んだ方がいいですね（笑）。
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