岡山市東区の環太平洋大学を衆議院議員の加藤勝信さんが訪れ、経済を学ぶ学生とこれからの日本について意見を交わしました。

【写真を見る】衆議院議員の加藤勝信さんが大学生と議論 「若者が持つデジタル分野の力」の重要性を訴える【岡山】

「新たな経済に向けて」をテーマに講演

講演会で登壇した前の財務大臣で衆議院議員の加藤勝信さんです。環太平洋大学・現代経営学科の2年生約140人が参加。加藤さんは、「新たな経済に向けて」をテーマに講演しその後、学生と議論を交わし、デジタル分野に強い若い世代にこれからの社会の仕組み作りを担ってほしいと伝えました。

（現代経営学科2年）

「スタートアップ企業であったり、若い大学にいる子たちが、よりその研究を活発に行っていけるような国になったらいいのかなと」

（衆議院議員 加藤勝信さん）

「圧倒的に日本の中小企業や零細企業はAIなどを使えていない。そこを支援をしていく。そのついていく人たちを育成していく。その育成するのは、若い皆さん方」



加藤さんは、高齢化や人口減少に伴い国全体の生産力が落ちる中、若者のスキルアップに投資することの重要性を訴えました。