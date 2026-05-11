「舘ひろし」×高級外車の写真が反響

舘ひろしさんは、「あぶない刑事」シリーズをはじめ、ダンディでクールな役柄を多く演じてきた日本を代表する俳優のひとりです。

そんな舘さんが主演を務めるコメディ映画「免許返納!?」が、2026年6月に公開予定となっています。

【画像】俳優「舘ひろし」と「高級スポーツカー」を画像で見る！

公式インスタグラムではすでに映画の一場面が公開されており、舘さんとクルマが並ぶ印象的なショットも投稿されました。そこに映っていたのは、どのようなモデルなのでしょうか。

4月30日の投稿には、舘さんとともにイタリアのスポーツカーメーカー・フェラーリの「328GTS」が登場しています。

328GTSは、1985年にデビューしたミッドシップ2シーターのスポーツカー。モデル名の「328」は、3.2リッターの排気量と8気筒エンジンに由来します。

ボディサイズは全長4255mm×全幅1730mm×全高1128mm、ホイールベース2350mm。乗車定員は2名で、低く構えたプロポーションが特徴です。

外観はイタリアのデザイン会社であるピニンファリーナが手がけ、リトラクタブルヘッドライト、丸型2灯式テールランプ、滑らかなウェッジシェイプ、一体型バンパーなどを採用。

シャープさと優雅さを併せ持つクラシックフェラーリらしい造形美が際立っています。

インテリアはレザーを用いた上質な空間で、ゲート式5速シフトレバーや丸型指針メーターを備えた、操作性に配慮したコックピットが特徴です。

パワートレインは車体のほぼ中央部（ミッドシップ）に3.2リッターV型8気筒エンジンと5速MTの組み合わせを搭載し、後輪を駆動します。

最高出力199kW（270hp）、最高速度263km／h、0−100km／h加速6.4秒と、当時として高い性能を誇りました。

約40年前の希少なモデルとあって、現在の中古車市場では、コンディションや走行距離によって1500万円〜2500万円以上で取引されるケースも見られます。

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公開された写真では、舘さんは白いパンツにサングラスという爽やかな装いで、真っ赤な328GTSに手を添えた佇まいが印象的です。

さらに、リアには高齢運転者標識「四つ葉マーク」が貼られており、映画のテーマをさりげなく示す演出としても目を引きます。

投稿には「こんなに絵になる人はいない」「カッコいい」「返納させないで〜」「舘さんにはマークつけてほしくないね」など、多くのコメントが寄せられていました。