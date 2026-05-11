【無印良品】ミント生地が爽快！ 新作「チョコミントロールケーキ」の贅沢な味わい
無印良品の「涼を感じるミントシリーズ」から、鮮やかなミントブルーが目を引くロールケーキが登場しました。清涼感のあるミント生地で、チョコチップ入りのミントクリームを巻き上げた、ミント尽くしの1品です。
【投稿】無印良品公式SNSのミント菓子紹介
▼チョコミントロールケーキ（税込490円）
1袋4個入りで、しっとりとしたミント生地の中にはチョコチップ入りのクリームがたっぷりと詰まっています。冷やして食べることで、より一層爽やかな風味が際立ち、ぜいたくなひとときを楽しめます。サイズもやや大きめで、1個でもしっかりとした満足感を得られるのが魅力です。
▼涼を感じるチョコミントロールケーキ
無印良品では、ロールケーキのほかにも、チョコミントまんじゅうやミントのサブレシトロンなど、多彩なチョコミント菓子を展開中です。夏だけの爽快な味をぜひ体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式SNSのミント菓子紹介
しっとり生地とたっぷりクリームの絶妙ハーモニーこのロールケーキの最大の特徴は、スポンジ部分からも感じられる爽やかなミントの味わいです。ミント度は「★2」に設定されており、ほどよい清涼感と甘さのバランスが、今の季節にぴったりの仕上がりとなっています。
1袋4個入りで、しっとりとしたミント生地の中にはチョコチップ入りのクリームがたっぷりと詰まっています。冷やして食べることで、より一層爽やかな風味が際立ち、ぜいたくなひとときを楽しめます。サイズもやや大きめで、1個でもしっかりとした満足感を得られるのが魅力です。
ユーザーも絶賛！ 「チョコミン党」納得の満足感実際に食べた人からは、クリームとチョコチップの組み合わせを褒める声が寄せられています。自分へのご褒美スイーツとして、ストックしておきたくなるクオリティです。
▼涼を感じるチョコミントロールケーキ
無印良品では、ロールケーキのほかにも、チョコミントまんじゅうやミントのサブレシトロンなど、多彩なチョコミント菓子を展開中です。夏だけの爽快な味をぜひ体験してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)