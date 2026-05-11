ミュージカル「魔女の宅急便」の“日本人制作・日本人キャストによる台湾での１か月に及ぶ公演”が決定し、その製作発表にキキ役の山戸穂乃葉さん、トンボ役の北川拓実さん、そして原作者の角野栄子さんらが登壇しました。

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山戸さんは、爛キ役は3回目。（去年の）マカオ公演に続いて海外公演ができるのを楽しみにしています瓩函⊃靭に挨拶。北川さんも、狡垢愛されている作品に関われること、トンボを演じられること、台湾のみなさんに届けられること、大変光栄です。愛してもらえる作品になるよう届けていきたいです瓩函⊃新な眼差しで語りました。









また、山戸さんは爛キは13歳なんですけど、（自分は）18歳になってしまったので、新鮮な気持ちと純粋な気持ちを忘れずに、みなさんに素敵な時間を届けたい。「キャピキャピ」とかは、13歳のころより落ち着いたのかな（笑）瓩函⊂箸貍个ぁＢ耋僂燃擇靴澆砲靴討い襪海箸砲弔い討廊狎蕕叛蘓劼離ぅ瓠璽犬覆里如∪嵜Г粒垢帽圓辰討澆燭い任広瓩函瞳を輝かせていました。









一方、海外に行くのが初めてだという北川さんは爐垢辰瓦楽しみ。小籠包が食べたい瓩函¬擬抖い幣亟蕁３擇靴澆里△泙雖狄べすぎて公演中に太らないか心配。気をつけたい瓩函▲愁錺愁錣靴討い泙靴拭









マカオに続いての海外、台湾公演ということで、角野さんは牴燭靴蹈キは飛びますから、どこへでも行きます瓩函▲船磧璽潺鵐阿縫灰瓮鵐函爐箸討發△蠅たいことだなと思います。いろんな人と出会ってキキも成長していくし、私も夢を見させていただくし。これからどんどん海外に出ていくんじゃないかな瓩函▲キの冒険に想いを馳せていました。









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