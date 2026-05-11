高くなり過ぎて困っていたコメ。今はどうなっているのでしょうか？

【写真を見る】新米 令和8年産は｢3000円切ってくるのでは｣ 平均価格は5キロ3700円台に “在庫一掃”の動きも

（松本道弥アナウンサー）

「愛知県小牧市のスーパーにやってきました。コメ売り場では、5キロで3580円の商品が目立ちます。一時と比べると随分価格が下がっています」

『三河屋ビッグリブ小牧店』で取り扱っている最も安い国産米は、5キロで税込3867円。2か月ほど前から価格が下がり始め、ここ数日で300円近く値下がりしたといいます。





コメの平均価格 3800円下回るのは…約8か月ぶり

（三河屋 営業本部 金田克弥部長）「だいぶ安くなりましたね」Q.300円下がっているが、いつ頃から？「2～3日前ですね。（コメの）在庫が多く、だぶつき気味かなというところで。8月終わりぐらいから九州から新米が出てくるが、それに向けて（令和7年産米の）在庫を減らさなくてはいけない」

コメの価格は、全国的にも下落しています。

農林水産省によりますと、4月27日から5月3日までにスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より46円安い3796円。2週連続で値下がりしていて、3800円を切るのは去年8月以来 約8か月ぶりです。

在庫量はこの10年で最も多くなっていて、業者の間で新米が出る前に売り切ろうと安売りが加速しているとみられています。今のコメ価格について、買い物客は…



（60代）「（以前は）5000円だと思ったら、だいぶ安くなったよね」

（70代）「前の大変な時に比べると楽ですかね」

（70代）「そんなに安くないと思っています。前はもっと安かったので。2000円ぐらいじゃなかった？そう思うと高いので買わない」

令和8年産の新米いくらになる？

そして、今年8月から市場に出回る令和8年産の新米の値段については…



（金田部長）

「3000円を切ってくるのではないか」

Q.今の7年産の価格よりさらに下がる？

「令和7年産米の在庫数次第ではあるが、コメが高値でパンやシリアルに流れて、今はコメの消費が少ないと思う。お客さんが買いやすく、農家さんも納得する頃合いの値段。それが3000円弱ぐらいなのかなと」