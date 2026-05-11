週明け１１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１３．１３ポイント（０．０５％）高の２６４０６．８４ポイントと小反発する半面、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は４．８７ポイント（０．０５％）安の８８８４．２０ポイントと小幅に続落した。売買代金は２８８４億９１４０万香港ドル（約５兆７９００億円）となっている（８日は２７９７億５４５０万香港ドル）。

中国の景気期待が相場を支える流れ。９日に公表された４月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同月比１４．１％増（予想は２０．０％増）、輸入が２５．３％増（予想は２０．０％増）と好調な内容だった。また、寄り付き直後に公表された４月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）と生産者物価指数（ＰＰＩ）がそれぞれ予想以上に加速している。

ただ、上値は限定的。米イランの和平交渉が暗礁に乗り上げている。トランプ米大統領は１０日、戦争終結に向けた米側提案に対するイランの回答について、「全く受け入れられない」と自身のＳＮＳに投稿した。日本時間１１日のＷＴＩ原油先物は続伸し、一時１００米ドル／バレルを突破している（８日は前日比０．６％高の９５．４２米ドルで取引終了）。また、今週は主要なテック企業の決算発表や、１４〜１５日に米中首脳会談が開催されるため、買い手控え要因として意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が８．４％高、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が６．９％高、新興ＥＶ（電気自動車）メーカーの理想汽車（２０１５／ＨＫ）が５．４％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が高い。龍湖のほか、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１１．４％、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が８．０％、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が７．０％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．５％ずつ上昇した。

半導体セクターも急伸。蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１５．５％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１１．４％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が１０．４％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．０％高と値を上げた。米半導体株高が追い風。８日の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５％高と急反発し、史上最高値を塗り替えた。

半面、エアラインや海上輸送など運輸関連は安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が４．１％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．２％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．９％、中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が８．８％、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が３．０％ずつ下落した。

産金セクターも急落。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が９．７％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が８．７％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）と山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）がそろって４．１％安で取引を終えた。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．０８％高の４２２５．０２ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、医薬、公益、インフラ関連、素材なども買われた。半面、運輸は安い。銀行、消費関連、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）