太陽化学 <2902> [名証Ｍ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.0％増の78.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比8.0％減の72億円に減る見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を104円→109円(前の期は82円)に増額し、今期は前期比8円減の101円に減配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の18.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の13.4％→12.4％に低下した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

経常利益・当期純利益の増加についての主たる要因は、好調な海外取引に起因した営業外収支の増加（子会社よりの配当金の増加、為替差益の増加）でございます。