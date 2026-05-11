東京ドーム公演後に電撃発表…2PM、約3年ぶり“完全体”韓国公演が決定！8月に2Days開催

2PM が、3年ぶりに完全体で韓国公演を開催する。

JYPエンターテインメントは5月11日、「2PMが8月8日と9日の2日間、仁川・インスパイアアリーナで、3年ぶりとなる完全体単独コンサート『2026 2PM Concert “THE RETURN” in INCHEON』を開催する」と発表した。

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2PMはこれに先立ち、5月9日と10日の2日間、東京ドームで日本デビュー15周年を記念した単独コンサートを開催。2日目の公演終了後、韓国での完全体単独コンサート開催をサプライズ発表した。

これにより2PMは、2023年9月に開催したデビュー15周年記念コンサート「It’s 2PM」以来、約3年ぶりに韓国で完全体公演を行うことになる。東京ドーム公演に続き、韓国でも完全体でファンと再会するだけに、大きな関心と期待が寄せられている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

コンサートに関する詳細は、今後グループ公式SNSなどを通じて公開される予定だ。

なお2PMは最近、オク・テギョン が10年間交際した一般女性と挙げた結婚式でメンバー全員が集結したことでも話題を呼んでいた。