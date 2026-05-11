俳優・今田美桜（２９）が１１日、都内で大手ヘルスケアカンパニー・ジョンソン＆ジョンソンの新ブランドキャンペーン発表会に出席した。

白一色のノースリーブドレスで登場。同社のブランドアンバサダーを務める今田は、この日から放送される使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」の新ＣＭに登場。「目はチャームポイントだと言っていただくことも多いですし、私自身、コンタクトの愛用者なので、皆さんの信頼を得ているアキュビューさんの新しいアンバサダーになることができて大変光栄です」と笑顔で話した。

新アンバサダー就任についてステファン・ガー代表取締役は美しい瞳が決め手といい「ブランドのイメージとアンバサダーのイメージが合うのはとっても大切。今田さんはとっても信頼できるイメージを持っている」と説明し推した。

コンタクト愛用者の今田は初めて装着した時の感覚について「世界が変わるって言うか、見え方が変わってとっても感動しました」と笑顔で言いつつも「最初は、入れるのに緊張と難しかったので、眼科で苦戦したのを思い出したりしました」と当時を振り返っていた。