「マンゲキ」よしもと漫才劇場（大阪・東京）の計22組が7月末で卒業 大阪10組・東京12組が新たな門出へ【一覧】
吉本興業は11日、よしもと漫才劇場（大阪・東京）を7月末で卒業する計22組を発表した。
【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子
大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場所属の10組、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場所属の12組が、新たな門出を迎える。よしもと漫才劇場の所属期間は、7月31日までとなる。
「今後とも、卒業メンバーをはじめ、よしもと漫才劇場メンバーならびに、よしもと漫才劇場への変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【大阪：合計 10組】
ガチャガチャ／祇園／デルマパンゲ／吉田たち／ラビットラ／十手／ダブルアート／マイスイートメモリーズ／マグリット／シゲカズです
【東京：合計 12組】
おしみんまる／ツーナッカン／大谷健太／イチキップリン／シマッシュレコード／小森園ひろし／アイロンヘッド／カーネーション／たつろう／デンゼル／光永／カゲヤマ
【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子
大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場所属の10組、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場所属の12組が、新たな門出を迎える。よしもと漫才劇場の所属期間は、7月31日までとなる。
「今後とも、卒業メンバーをはじめ、よしもと漫才劇場メンバーならびに、よしもと漫才劇場への変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
【大阪：合計 10組】
ガチャガチャ／祇園／デルマパンゲ／吉田たち／ラビットラ／十手／ダブルアート／マイスイートメモリーズ／マグリット／シゲカズです
【東京：合計 12組】
おしみんまる／ツーナッカン／大谷健太／イチキップリン／シマッシュレコード／小森園ひろし／アイロンヘッド／カーネーション／たつろう／デンゼル／光永／カゲヤマ