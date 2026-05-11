「マンゲキ」よしもと漫才劇場（大阪・東京）の計22組が7月末で卒業 大阪10組・東京12組が新たな門出へ【一覧】

「マンゲキ」よしもと漫才劇場（大阪・東京）の計22組が7月末で卒業 大阪10組・東京12組が新たな門出へ【一覧】