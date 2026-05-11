布川敏和の愛車はホンダ車！

元シブがき隊でタレントの布川敏和さんが2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新し、愛車のメンテナンスを報告しました。

投稿には自身のクルマの様子も収められており、注目が集まっています。布川さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。

【画像】「布川敏和」の愛車「“庶民派”ホンダ車」を画像で見る！

写真に映っていたのは、ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」です。

ヴェゼルはデザイン性・実用性・燃費のバランスに優れたアーバンSUVとして知られ、街乗りを中心とした日常使いに適したモデルとして高い支持を得ています。

初代は2013年に登場し、現行モデルは2021年に発売された2代目となります。

ボディサイズは全長4385-4340mm×全幅1790mm×全高1580-1590mmで、ホイールベースは2610mm、乗車定員は5名です。

外観はボディ同色の横一文字グリルがフロントマスクと一体化し、クリーンでモダンな印象を形成。また、クーペライクなルーフラインにより、SUVらしい力強さと都会的な洗練を両立しています。

インテリアは水平基調で視界の良いコックピットが採用されており、シンプルで整理された操作系が特徴。室内空間も使い勝手に配慮されており、フラットな荷室など実用性の高さも備えています。

パワートレインは1.5リッターのe：HEVハイブリッドとガソリンエンジンが用意され、駆動方式はFFと4WDに対応。

ガソリン車は最高出力118PSを発揮し、燃費性能は最大26.0km／Lとされています。

安全面では「Honda SENSING」を全タイプに標準装備し、衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、アダプティブクルーズコントロールなどを搭載しています。

なお、現行モデル（消費税込）は275万8800円から396万8800円の範囲で案内されています。

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今回の投稿で布川さんは、以下のように投稿。

「皆さん、日々是好日〜(^o^)/

今日は 愛車・ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜！

このホイールの方が、やっぱイイなぁ~~~！」

丁寧に手入れされた愛車への愛着が伝わる内容となっていました。

SNS上では「布川さんのヴェゼルはかっこいい」「キレイに乗られていますね」「ピッカピカ」といった声が見られ、愛車の状態や管理の丁寧さに対する反響が寄せられていました。