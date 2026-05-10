人気レースクイーンの有栖未桜（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。夏コスお披露目ショットを公開した。

「フレッシュエンジェルズS耐夏コスお披露目撮影会ありがとうございましたっ たくさんの方に撮っていただけて嬉しかったですっ」と「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」撮影会の来場者に感謝。

赤＆シルバーのミニスカ夏コス姿をアップし「1日楽しすぎたーーーっ！！！夏コスどうかな！！？ちょっとパンクぽい感じもありながらリボンで可愛さもあって天才的なコスだよね これからもフレエンちゃんをよろしくお願いしますっゆっくり休んでね〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ロング似合う コスもピッタリで可愛い」「可愛いよー」「めちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。