全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西葛西のインド菓子専門店『トウキョウミタイワラ』です。

やさしい甘みが舌の上にじわり冬の伝統スイーツ

ミタイはお菓子、ワラは店。ここは日本では珍しいインド菓子専門店。1階のショーケースには約40種ものスイーツが並び、高級感が漂う。豆や乳製品、香辛料などを贅沢に使う伝統スタイルはそのままに、甘さは日本人向けに調整しているそう。赤にんじんをミルクで煮た「ガジャルハルワ」は冬の定番。2階でイートインもOK！

ガジャルハルワ（100g）550円

『トウキョウミタイワラ』ガジャルハルワ（100g） 550円

『トウキョウミタイワラ』店長 アマル ジートさん

店長：アマル ジートさん「インドの伝統的なお菓子をすべて手作りしています」

『トウキョウミタイワラ』

西葛西『トウキョウミタイワラ』

［店名］『トウキョウミタイワラ』

［住所］東京都江戸川区西葛西6-8-5

［電話］03-6808-0777

［営業時間］11時半〜22時（21時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線西葛西駅南口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『トウキョウミタイワラ』の「ガジャルハルワ」がコレ！豆や乳製品、香辛料などを贅沢に使用（6枚）