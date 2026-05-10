【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−4 浦和レッズ（5月9日／ケーズデンキスタジアム水戸）

【映像】背後から足裏タックル→浦和MFが悲鳴

今季初先発を飾った水戸ホーリーホックのDF佐々木輝大が痛恨の退場となった。足裏を見せた危険なタックルに、ファンからも厳しい声が相次いだ。

水戸は5月9日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で浦和レッズと対戦。加入2年目の佐々木は3バックの右で今季初先発を飾った。

すると1点ビハインドで迎えた48分にアクシデントが発生する。縦パスを受けようと降りた浦和のMFマテウス・サヴィオについていった佐々木は、やや遅れてスライディングタックルに入ると、相手の足を巻き込む形に。大きな悲鳴を上げてサヴィオが倒れ込むと、上田益也主審はすぐにホイッスルを吹いて、佐々木にイエローカードを提示した。

実際に佐々木の足はクリーンにヒットしたわけではないが、足裏を見せた危険なスライディングについて、DAZNで解説を務めた福田正博氏は「直接足の裏が入ったわけではないですが、明らかに後ろから足を上げていっている。あの状況でボールに触ることは無理。おそらく後半の入りで、球際に厳しく行こうということだったと思う。それがこのプレーになったが、そこに判断が伴わないと危険」と厳しいコメントを残した。

このプレーは退場の可能性があるとして、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入。上田主審もOFR（オン・フィールド・レビュー）でプレーを再確認し、最終的にはイエローカードを取り消して、レッドカードを提示した。

このシーンについてABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「このスライディングはえぐい」「まぁ退場やろうな」「スパイクの裏でいってるやん」「なんでいったん」「これは完全なデススラ」「意図が分からない」「危険過ぎて青ざめてる」「まじで猛省してほしい」と怒りの声が多く見られた。

これで2試合続けて10人の戦いを強いられた水戸は、そこから3失点を喫すると、84分にはMF山本隼大が一矢報いるも、1ー4で敗戦。16試合で6人目の退場者を出すなど、異例のハイペースとなっている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）