沖田愛加アナ、ボディライン際立つぴったりニットワンピ姿公開「スタイル抜群」「清楚でお上品」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月8日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿を公開した。
【写真】29歳美人アナ「破壊力すごい」美ボディぴったりニットワンピ姿
沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ 2日間見てくれてありがとう」とYouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の出演を報告し、衣装ショットを公開。上半身が体にフィットしたベージュのロングニットワンピース姿を披露し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「清楚でお上品」「スタイル抜群」「お姫様みたい」「破壊力すごい」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「破壊力すごい」美ボディぴったりニットワンピ姿
◆沖田愛加アナ、ぴったりニットワンピ姿公開
沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ 2日間見てくれてありがとう」とYouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の出演を報告し、衣装ショットを公開。上半身が体にフィットしたベージュのロングニットワンピース姿を披露し、美しいボディラインを見せている。
◆沖田愛加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「清楚でお上品」「スタイル抜群」「お姫様みたい」「破壊力すごい」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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