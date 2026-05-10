山本圭壱、１歳愛娘の“初じゃがりこ”無邪気なショットに絶賛の声
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が８日までにオフィシャルブログを更新。１歳の長女・にこりちゃんの“初めて”の姿を公開し、注目を集めている。
６日、「初めての」と題してブログを更新した山本は「さぁにこりさんの初めてのじゃがりこ姿を撮影するのに成功しました」と報告。
カラフルなボーダー柄のトップスに淡いパープルのパンツ、ピンクのスニーカーという可愛らしい装いの娘が、屋外でスナック菓子「じゃがりこ」をしっかりと握りしめながら、興味津々な表情を見せたり、驚いたように口を大きく開ける無邪気な表情、パイプに手を伸ばしたり、よちよちと歩き出す後ろ姿など成長を感じさせる連続ショットを複数枚公開。
山本は「いかがですか！ 感想をよろしくお願いします」と呼びかけるとともに、「撮影は やまもっちゃんでした」とユーモアを交えて締めくくった。
この投稿にファンから「可愛すぎてほんとモデルできます」「じゃがりこ美味しいね」「今日も可愛い」「にこりちゃん 鼻から下とほっぺあたり､けいちょんパパそっくり」「可愛くてたまらない」「お洋服もかわいい〜」「嬉しそう」「可愛すぎて滅」「宝物ですね」などの声が寄せられている。
山本と元AKB48・タレントの西野未姫は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女が誕生し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。
６日、「初めての」と題してブログを更新した山本は「さぁにこりさんの初めてのじゃがりこ姿を撮影するのに成功しました」と報告。
カラフルなボーダー柄のトップスに淡いパープルのパンツ、ピンクのスニーカーという可愛らしい装いの娘が、屋外でスナック菓子「じゃがりこ」をしっかりと握りしめながら、興味津々な表情を見せたり、驚いたように口を大きく開ける無邪気な表情、パイプに手を伸ばしたり、よちよちと歩き出す後ろ姿など成長を感じさせる連続ショットを複数枚公開。
この投稿にファンから「可愛すぎてほんとモデルできます」「じゃがりこ美味しいね」「今日も可愛い」「にこりちゃん 鼻から下とほっぺあたり､けいちょんパパそっくり」「可愛くてたまらない」「お洋服もかわいい〜」「嬉しそう」「可愛すぎて滅」「宝物ですね」などの声が寄せられている。
山本と元AKB48・タレントの西野未姫は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女が誕生し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。