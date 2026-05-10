日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「万寿果」という漢字を読めますか。そのまま読んでも間違いではないけれど……。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：パパイヤ

パパイヤは、パパイヤ科パパイヤ属に分類される常緑性の大型草本植物です。かつては「まんじゅか」とも呼ばれていました。南米の熱帯地域を原産としながらも、日本へは江戸時代というかなり早い時期に伝来していました。

また、大航海時代、コロンブスがこのパパイヤを「天使の果実」と称えたと伝えられています。

パパイヤという名称はカリブ海周辺の言語に由来し、そこからパパイヤに含まれる「パパイン」という強力なタンパク質分解酵素の名前がつけられました。

この成分は、消化を助け、胃腸の働きを助ける作用があることが知られています。そのため、古くから食用だけでなく、薬用としても重宝されてきました。

万寿果という名も、この薬効の高さが由来となっています。その並外れた生命力や薬効に注目が集まり、長寿を願う気持ちを込めて、「万年の寿の果実」という雅な名で呼ばれるようになったのです。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「万寿果」 胃腸の働きを助けます（2枚）