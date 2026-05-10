お〜い！久馬、2009年に始まり200回迎える…『月刊コント』NGKで開催決定 岡村隆史ら豪華ゲスト出演【コメント・出演者・概要】
7月8日に大阪・なんばグランド花月で「久馬歩責任編集『月刊コント 200回グランド号』が開催される。9日、岸和田製鋼マドカホールで開催された「久馬歩責任編集 『月刊コント』故郷に錦号」のエンディングで発表された。
【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤー
月刊コントは、お笑いユニット「ザ・プラン9」リーダー・お〜い！久馬（久馬歩）が主宰するお笑いイベント。このたびの200回記念回には、ザ・プラン9 をはじめ、ナインティナインの岡村隆史が出演することが決定。そのほか、矢野・兵動、川畑泰史、へびいちご、テンダラー、ロバート秋山、NONSTYLE石田、ジャルジャル、ダブルアート、ネイビーズアフロ、天才ピアニスト、フースーヤ、平山真衣、桜田彩叶（NMB48）ら人気芸人やアイドルが登場する。
■久馬歩コメント
2009年7月に京橋花月で始まった『月刊コント』もお陰様で今年の7月で200回目を迎えることになりました。
それもこれも皆々さまのお力と僕の実力の賜物です。
そして、記念すべき200回目にはナインティナイン岡村さんの出演が決定！さらに豪華な面々にイベントを盛り上げていただきます。ありがとうございます。
吉本に入って良かったな、と思います。
ぜひお越しくださいませ。
■公演概要
タイトル：「久馬歩責任編集『月刊コント 200回グランド号』」
日程：7月8日（水）
場所：なんばグランド花月
時間：18：30開場 19：00開演 20：30終演予定
料金：前売6000円 当日6500円 配信3000円
出演：ザ・プラン9 、岡村隆史、矢野・兵動、川畑泰史、へびいちご、テンダラー、ロバート秋山、NONSTYLE石田、ジャルジャル、ダブルアート、ネイビーズアフロ、天才ピアニスト、フースーヤ、平山真衣、桜田彩叶（NMB48）
＜券売スケジュール＞
先行受付：5月16日（土）11：00〜5月18日（月）11：00 ※クレジットカード決済のみ
一般発売：5月21日（木）10：00（リアル・オンライン共通）
【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤー
月刊コントは、お笑いユニット「ザ・プラン9」リーダー・お〜い！久馬（久馬歩）が主宰するお笑いイベント。このたびの200回記念回には、ザ・プラン9 をはじめ、ナインティナインの岡村隆史が出演することが決定。そのほか、矢野・兵動、川畑泰史、へびいちご、テンダラー、ロバート秋山、NONSTYLE石田、ジャルジャル、ダブルアート、ネイビーズアフロ、天才ピアニスト、フースーヤ、平山真衣、桜田彩叶（NMB48）ら人気芸人やアイドルが登場する。
2009年7月に京橋花月で始まった『月刊コント』もお陰様で今年の7月で200回目を迎えることになりました。
それもこれも皆々さまのお力と僕の実力の賜物です。
そして、記念すべき200回目にはナインティナイン岡村さんの出演が決定！さらに豪華な面々にイベントを盛り上げていただきます。ありがとうございます。
吉本に入って良かったな、と思います。
ぜひお越しくださいませ。
■公演概要
タイトル：「久馬歩責任編集『月刊コント 200回グランド号』」
日程：7月8日（水）
場所：なんばグランド花月
時間：18：30開場 19：00開演 20：30終演予定
料金：前売6000円 当日6500円 配信3000円
出演：ザ・プラン9 、岡村隆史、矢野・兵動、川畑泰史、へびいちご、テンダラー、ロバート秋山、NONSTYLE石田、ジャルジャル、ダブルアート、ネイビーズアフロ、天才ピアニスト、フースーヤ、平山真衣、桜田彩叶（NMB48）
＜券売スケジュール＞
先行受付：5月16日（土）11：00〜5月18日（月）11：00 ※クレジットカード決済のみ
一般発売：5月21日（木）10：00（リアル・オンライン共通）