なぜ阪神は“常勝軍団”と化したのか　球団を変えた「方向転換」の10年史　2000年代に始まっていた“静かな種まき”

球団のレジェンドとして大きな期待を背負った金本氏が、最初に着手したのはドラフトからの育成改革だった(C)産経新聞社

育成重視を前面に打ち出した「鉄人」

2023年に18年ぶりのリーグ優勝を果たし、昨年は史上最速でのペナントレース制覇。球団史上初の連覇を狙う今季も開幕から快調に白星を重ねている阪神が、「常勝軍団」と呼ばれることに疑いはない。

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まさしく黄金期を迎えているチームの中核を担うのは、近本光司と中野拓夢の不動の1、2番コンビに、佐藤輝明、森下翔太、大山悠輔のリーグ屈指の中軸。投手陣に目を移しても村上頌樹、才木浩人のダブルエースに、セットアッパーの石井大智、クローザーの岩崎優……立役者を挙げればキリがない。

彼らに共通しているのが、「生え抜き」であるという事実。球団が自前で育てあげてきた選手たちが着実に成長し、1軍の主力にまで上り詰めた。ここ数年でFA補強を敢行していない動静からも、“生え抜きの選手”を育成しながら戦っていくという球団の確固たる方針が見える。

それを可能にしたのは、やはり球団のドラフト戦略だ。

05年のリーグ優勝以降、阪神は何度もAクラス入りを果たし、優勝争いにも加わってきたが、あと一歩のところで届かず。その間にチームを支えていたのは“補強組”で、球団幹部の1人は「（リーグ優勝した05年の）黄金期の選手が全員、ずっといるわけではないので。そこで、次の時代というのは、MLBの外国人であるとか、MLBで活躍した日本人であるとか、そこに積極投資をした」と振り返る。実際、助っ人ではマット・マートン、マウロ・ゴメス、ランディ・メッセンジャー、いわゆる“MLB帰りの日本人選手としては、城島健司、福留孝介、西岡剛といった面々を中心に据えてチーム編成を進めていた。

そんな中で1つの分岐点となったのが、16年から指揮を執った金本知憲監督の就任。現役時代に「鉄人」と称されたレジェンドは、補強に頼らず、育成重視を前面に打ち出して、フロントとも手を取り合って改革に動き出した。

就任直後の“初仕事”となった15年のドラフトでは、当時に「大学ナンバーワン野手」の呼び声が高かった高山俊（明治大学）の交渉権をヤクルトとの競合の末に獲得。2位では同じく明治大学の捕手・坂本誠志郎を指名した。

12年は藤浪晋太郎、13年は岩貞祐太、14年は横山雄哉と即戦力の投手を1位指名してきた中で、補強ポイントを「野手のセンターライン」と位置づけた象徴的なドラフトだった。一方で、この時の5位にはフロント陣のプッシュもあって、帝京大学にいた青柳晃洋（現ヤクルト）を指名。変則右腕として注目された彼も後に開幕投手を担うまでに成長を遂げた。