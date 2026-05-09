キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

山梨には、温泉・絶景・静かな環境といった、車中泊ユーザーにとっての理想がぎゅっと詰まったRVパークが点在しています。

ただ泊まるだけでなく、「景色も温泉も妥協したくない」という人にこそ選んでほしいスポットばかりです。

本記事では、実際に滞在価値の高い4つのRVパークを厳選し、それぞれの特徴や魅力をわかりやすく紹介します。

快適さと非日常を両立した、ワンランク上の車中泊旅を楽しむための参考にしてください。

RVパーク 秋山温泉

くるま旅クラブ

山梨県上野原市の「秋山温泉」に併設されたRVパークです。

施設の第二駐車場にサイトが設けられており、施設内の温泉を利用しながら車中泊ができます。

24時間利用可能なトイレ、無料の電源・水道が揃い、ごみ処理にも対応。

山の景色や天候の良い日の満天の星も魅力です。

屋外調理や火気使用は禁止ですが、静かな環境で温泉も楽しめるのが魅力。ゆったりと過ごしやすい施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 秋山温泉

所在地：山梨県上野原市秋山2210

TEL：0554-56-2611

料金：1泊1台4,000円

チェックイン：14:00～20:00

チェックアウト：6:00～12:00

予約方法：電話予約

定休日：日・月曜日

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車・その他

駐車場サイズ：長さ4m×幅7m×高さ無制限

利用可能台数：4台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料、分別必須）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

秋山温泉

入浴施設：秋山温泉

入浴料金：大人1,000円（繁忙期1,200円）、子ども800円（繁忙期1,000円）、未就学児無料

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

定休日：月曜日（祝日の場合は温泉・プールのみ営業）

飲食・売店：お食事処あり

その他：サウナ、アウフグースあり（木曜～日曜・要予約）、マッサージ施設、プールあり

詳細はこちら▷秋山温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・都心から約1時間半ほどでアクセス可能なRVパークということで人気

・屋外調理不可、火気厳禁、静かな環境で星空を楽しみやすい

・山に囲まれているので秋の紅葉狩りには最適と口コミあり

RVパーク ホテルスターらんど

くるま旅クラブ

中央自動車道都留ICから車で約5分の「ホテルスターらんど」敷地内にあるRVパークです。

自家配合の薬草風呂を備えた入浴施設のほか、無料マッサージ機や漫画コーナーなど館内コンテンツも利用できます。

24時間利用可能なトイレ、無料の水道・Wi-Fi、有料電源、コインランドリー、ホテルでの朝食・夕食利用にも対応しており、観光でも長めの滞在でも使いやすい設備です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク ホテルスターらんど

所在地：山梨県都留市下谷2450-1

TEL：0554-45-6711

料金：1台1泊2,500円

チェックイン：12:00～21:00

チェックアウト：6:00～12:00

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・その他

利用可能台数：12台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（有料15A 500円／泊）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（ホテル入館不可）

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

ホテルスターらんど

入浴施設：ホテルスターらんど

入浴料金：（平日）大人700円、子ども400円（土休日）大人800円、子ども400円

営業時間：9:00～24:00（最終受付23:00）

効能：疲労回復、神経痛、頭痛、冷え症など

タオルの有無：レンタルフェイスタオル100円、バスタオル200円

飲食・売店：お食事処あり

その他：サウナ、コインランドリーあり

詳細はこちら▷ホテルスターらんど

利用者の口コミ・おすすめポイント

・薬草風呂と朝風呂、サウナが利用できる施設内温浴が魅力

・コンビニやスーパー、飲食店など近くにあって便利。

・施設自体は年季の入った感じがするが、掃除が行き届いていて気持ち良く利用できる

RVパーク甲州市勝沼ぶどうの丘

甲州市勝沼ぶどうの丘

甲州市勝沼町の高台にある「勝沼ぶどうの丘」のRVパークです。

ぶどう畑のパノラマ、甲府盆地の夜景、雄大な南アルプスの眺望を望むことができます。

ワインカーヴやショップ、レストラン、美術館など充実した施設を合わせて楽しめるのも魅力。

施設内には「温泉 天空の湯」があり、良質な湯に浸かりながら、絶景に癒されるひとときを過ごせます。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク甲州市勝沼ぶどうの丘

所在地：山梨県甲州市勝沼町菱山5093

TEL：0553-44-2111

料金：1泊1台3,300円

チェックイン：15:00～20:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：6台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷甲州市勝沼ぶどうの丘

温泉と施設の詳細

甲州市勝沼ぶどうの丘

入浴施設：ぶどうの丘温泉 天空の湯（施設内）

入浴料金：大人840円、子ども（小学生）530円

営業時間：8:00～22:00（最終受付21:00）

定休日：年中無休

効能：血液・リンパ循環の促進、自律神経の調整など

タオルの有無：フェイスタオル440円、レンタルタオルセット310円

飲食・売店：レストラン、お食事処、売店あり

詳細はこちら▷甲州市勝沼ぶどうの丘

利用者の口コミ・おすすめポイント

・ぶどう畑、甲府盆地の夜景、南アルプスの眺望が魅力

・紅葉狩りの時期は特に人気があるので、早めの予約がおすすめ

・大型キャンピングカーは入口条件の事前確認が必要との口コミあり

RVパークやまなみの湯

くるま旅クラブ

南アルプス市の「甲西ふれあい公園」内にあるRVパークです。

施設内の「やまなみの湯」を利用できるほか、公園に併設されたプールやテニスコート、遊歩道などの充実した設備を楽しめるのが魅力。

電源付きサイトは8台分用意されており、24時間利用可能なトイレと水道も完備、有料のごみ処理にも対応しています。

山梨観光の拠点として使い勝手が良く、温泉と公園もあり、のんびりと落ち着いて過ごせる施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパークやまなみの湯

所在地：山梨県南アルプス市西南湖1299-1

TEL：055-280-3340

料金：1泊1台2,000円（トレーラー含む）

チェックイン：13:00～17:00

チェックアウト：～10:00

予約方法：電話予約（予約は原則不要だが、事前に連絡すれば予約も可能）

定休日：水曜日

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：8台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（有料、指定ごみ袋1枚500円）

電源：あり（有料、1日500円）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅クラブ

温泉と施設の詳細

やまなみの湯

入浴施設：やまなみの湯

入浴料金：大人2時間600円、1日900円／子ども（小学生以下）2時間300円、1日450円／夜間大人600円、子ども（小学生以下）300円／3歳未満無料

営業時間：10:00～21:30（最終受付21:00）

定休日：水曜日（祝日の場合、翌木曜日）

飲食・売店：売店、軽食あり

その他：公園、芝生広場、遊歩道、遊具広場などあり

詳細はこちら▷やまなみの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉と公園が一体になった静かな環境で拠点利用しやすい

・プールや遊歩道なども利用できるので、子どもと遊べる楽しいRVパーク

・トイレまで距離があるのがやや不便と感じるとの声あり

まとめ

山梨のRVパークは、温泉の質やロケーション、施設の充実度など、それぞれに個性がありながらも「快適に過ごせる」という共通の魅力があります。

今回紹介した4施設は、どれも安心して滞在できる環境が整っており、旅の満足度をしっかり高めてくれる場所です。

旅のスタイルや目的に合わせて選べば、車中泊の楽しさはさらに広がります。

次の休日は、温泉と絶景に包まれる山梨のRVパークで、ゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

なお、冬季は積雪や設備凍結対策により利用条件が変更される場合があります。

冬季利用を検討する際は、営業状況や電源・水道の使用可否などを必ず各施設へ事前に確認してください。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。