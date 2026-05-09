【RIZIN】ヒロヤ・堀江圭功・佐藤将光が「平本蓮vs.皇治」を予想 NOELはダンス披露で大声援
■『RIZIN.53』前夜祭（9日／神戸市内）
大会を明日に控えファンイベント「前夜祭」が神戸市内で開催され、RIZINファイターのヒロヤ、堀江圭功、佐藤将光、NOELが参加した。神戸大会の注目カード勝敗予想やゲームコーナー、写真撮影タイムなどでファンとの交流を楽しんだ。
【動画】ヒロヤ・堀江圭功・佐藤将光・NOELが「平本蓮vs.皇治」を予想
大きな注目を集める「平本蓮vs.皇治」は、前日計量で皇治が68.60キロに対して平本が79.85キロと、11キロ以上の体重差で実施される。堀江は「平本選手がKOで勝つと思う。体重差はもちろん、技術のレベルが全然違う」平本のKOを予想。ヒロヤも「3ラウンドで平本選手がKO。皇治選手は打たれ強いけど、11キロ差の練習はしてるのかな。3ラウンドくらいで動きが止まってくるのでは」と分析した。
公開計量では退場する際に、平本が後ろを向いた皇治に不意打ちでキックをお見舞いしてふっ飛ばし、皇治が怒り心頭になる一幕があった。佐藤はこのシーンのお返しとして「皇治選手が（ゴング直前の）フェイスオフで蹴り返して、試合中に“第3の拳”のバッティングで勝つ」と禁断技でのフィニッシュを見込んだ。
その他にも注目試合の予想が行われ、佐藤は同じバンタム級の「太田忍vs.金太郎」について「壁際やコーナーに押し込んでのパウンドや、がぶりからの展開が金太郎を飲み込むのではないか」と、太田のレスリング技術を生かした支配的な展開を予測した。
また、イベントのオープニングではNOELがRIZINガールの衣装をまとい、本物のRIZINガールズと「Colorful Days」のダンスを披露。「練習は3時間だけ」というものの、フルコーラスを踊りきると観客から大声援が送られた。
大会を明日に控えファンイベント「前夜祭」が神戸市内で開催され、RIZINファイターのヒロヤ、堀江圭功、佐藤将光、NOELが参加した。神戸大会の注目カード勝敗予想やゲームコーナー、写真撮影タイムなどでファンとの交流を楽しんだ。
【動画】ヒロヤ・堀江圭功・佐藤将光・NOELが「平本蓮vs.皇治」を予想
大きな注目を集める「平本蓮vs.皇治」は、前日計量で皇治が68.60キロに対して平本が79.85キロと、11キロ以上の体重差で実施される。堀江は「平本選手がKOで勝つと思う。体重差はもちろん、技術のレベルが全然違う」平本のKOを予想。ヒロヤも「3ラウンドで平本選手がKO。皇治選手は打たれ強いけど、11キロ差の練習はしてるのかな。3ラウンドくらいで動きが止まってくるのでは」と分析した。
その他にも注目試合の予想が行われ、佐藤は同じバンタム級の「太田忍vs.金太郎」について「壁際やコーナーに押し込んでのパウンドや、がぶりからの展開が金太郎を飲み込むのではないか」と、太田のレスリング技術を生かした支配的な展開を予測した。
また、イベントのオープニングではNOELがRIZINガールの衣装をまとい、本物のRIZINガールズと「Colorful Days」のダンスを披露。「練習は3時間だけ」というものの、フルコーラスを踊りきると観客から大声援が送られた。