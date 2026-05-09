AVCチャンピオンズリーグ（ACL）2026に出場するジャカルタ・バヤンカラ（インドネシア）に、ノウモリ・ケイタ（24）、ロベルトランディ・シモン（38）、ロク・モジッチ（24）の3選手が期限付き移籍した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。

13日（水）から17日（日）にかけてインドネシアで行われるACL2026には、アジア各国のチャンピオン8クラブが参加。最初に待ち受けるグループステージでは8クラブが2グループに振り分けられ、総当たり戦を行う。その後、各グループの上位2クラブが準決勝に進出し、優勝をかけて争う。上位2チームには男子世界クラブ選手権の出場権が与えられる。そんな本大会に向けて、ジャカルタ・バヤンカラは大型補強を行った。

ケイタはマリ出身のアウトサイドヒッター。セルビアや韓国でのプレーを経て、2022-23シーズンからはセリエAのヴェローナに所属している。2024年にはジャカルタ・バヤンカラの選手として、バレーボールアジアクラブ選手権（現・AVCチャンピオンズリーグ）へ出場した。

シモンはキューバ出身のミドルブロッカーで、長年にわたり同国の代表選手として活躍している。クラブキャリアではさまざまな国を渡り歩いており、今シーズンはセリエAのピアチェンツァでプレー。代表とクラブ、それぞれのキャリアで数々の賞を手にした。

モジッチはスロベニア出身のアウトサイドヒッターで、10代から同国の代表選手に抜擢されている。クラブキャリアでは国内リーグを経て、2021-22シーズンからヴェローナでプレーしている。

自国開催のジャカルタ・バヤンカラは、ACL2026のグループステージでプールAに振り分けられており、同チームには元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン氏が率いる天安現代キャピタル・スカイウォーカーズ（韓国）、アル・ラーヤン（カタール）、ザイヤク（カザフスタン）が名を連ねている。なお、日本の大同生命SV.LEAGUE MENから派遣されるチームはプールBとなっている。

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